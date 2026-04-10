Ginza No. 348 試し読みと目次
2026 JUNE
GINZA ISSUE 348
GINZAガール、山へ行く
|030
|DRESS & TOUGH
|038
|カモン、ビギナー!
GINZA的アウトドア入門
|COLOR
「山に行くから」は色を着る立派な理由
|ACCESSORY
まずは顔まわりをきちんとめかし込む
|SHELL JACKET
厳選した一張羅を、洒落たスタイリングで
|BACKPACK
心強くてギークな背中の相棒
|SHOES
安心安定の「厚底」か、新定番の「薄底」か
|PANTS
低山なら“ワイド”&“ショート”
|UNDERWEAR
ちょうどいい下着はここにある
|SOCKS
才色兼備なソックスが必要だ
|RAIN SKIRT
転ばぬ先のレインスカート
|BAREFOOT SANDAL
2足目にはベアフットサンダルを
|STYLE TIPS
それ、いいね!なニッチなアイデア
|FANNY PACK
ウエストに“ファニー”が合言葉
|COSMETICS
ビューティストたちの“山コスメ”
|T-SHIRTS
機能で終わらない“山T”を
|MID LAYER
重ね着スタイルの源流はアウトドアにあり
|FOOD
山登りの目的は「おいしいごはん」でもいい
|GEAR&GOODS
持ってると安心、あると楽しい! 優秀ギア
|SHOP GUIDE
山でのファッションの楽しみ方を教えてくれるお店へ
|074
|金子夏子さんのアルピニスト道
山愛を育んできた相棒たち
|076
|ASAMI THE MOUNTAIN 特別篇
臼田あさ美、INI・許 豊凡と、
春、絶景尽くしの山梨・竜ケ岳へ
|082
|井伊百合子さんの本棚
山の本という登山口
|084
|初心者は、都会の隣からはじめよう
鎌倉ハイクのすすめ
|088
|UK／Korea／Scandinavia
海の向こうの山事情
|098
|山頂だけが“山”じゃない!
フォトグラファーの偏愛マウンテン
|102
|GINZA CHARMING BUSTERS
私たちのアウトドア・ダイアリー
|106
|アーティスト&フェス玄人に聞く!
夏フェスのたのしみ方
羊文学
|FASHION
|110
|Saint Laurent
クラシックレディの肖像
|114
|ARC’TERYX
A SMALL ESCAPE
|118
|初夏のくつろぎランジェリー
|124
|Majestic Filatures
飾らない日々の洗練カットソー
|BEAUTY
|128
|では、ビューティの時間です！
|130
|新作スキンケアをスクープ
夏肌SOS!
|023
|G’s WONDER
|027
|G’s CHARM
|137
|愛用ツールで何作る? UTA EATS!!
|139
|東京ケンチク物語
|140
|Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
|142
|一生ものの、本と映画と音楽とアート。 Yuri Iwamoto
|144
|5月のエンタメの新作レビュー
|145
|HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
|146
|西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
|147
|NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
|149
|小さな料理 大きな味 平松洋子
|150
|SHOP LIST
|152
|ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
|154
|Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ
＊「私的なオノマトペ ハマ・オカモト」は休載です