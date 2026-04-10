マガジンワールド

Ginza No. 348 試し読みと目次

2026 JUNE
GINZA ISSUE 348

 

GINZAガール、山へ行く

030 DRESS & TOUGH
038 カモン、ビギナー!
GINZA的アウトドア入門
COLOR　
「山に行くから」は色を着る立派な理由
ACCESSORY　
まずは顔まわりをきちんとめかし込む
SHELL JACKET　
厳選した一張羅を、洒落たスタイリングで
BACKPACK　
心強くてギークな背中の相棒
SHOES　
安心安定の「厚底」か、新定番の「薄底」か
PANTS　
低山なら“ワイド”&“ショート”
UNDERWEAR　
ちょうどいい下着はここにある
SOCKS　
才色兼備なソックスが必要だ
RAIN SKIRT　
転ばぬ先のレインスカート
BAREFOOT SANDAL　
2足目にはベアフットサンダルを
STYLE TIPS　
それ、いいね!なニッチなアイデア
FANNY PACK　
ウエストに“ファニー”が合言葉
COSMETICS　
ビューティストたちの“山コスメ”
T-SHIRTS　
機能で終わらない“山T”を
MID LAYER　
重ね着スタイルの源流はアウトドアにあり
FOOD　
山登りの目的は「おいしいごはん」でもいい
GEAR&GOODS　
持ってると安心、あると楽しい!　優秀ギア
SHOP GUIDE　
山でのファッションの楽しみ方を教えてくれるお店へ
 
074 金子夏子さんのアルピニスト道
山愛を育んできた相棒たち
076 ASAMI THE MOUNTAIN 特別篇
臼田あさ美、INI・許 豊凡と、
春、絶景尽くしの山梨・竜ケ岳へ
082 井伊百合子さんの本棚
山の本という登山口
084 初心者は、都会の隣からはじめよう
鎌倉ハイクのすすめ
088 UK／Korea／Scandinavia
海の向こうの山事情
098 山頂だけが“山”じゃない!
フォトグラファーの偏愛マウンテン
102 GINZA CHARMING BUSTERS
私たちのアウトドア・ダイアリー
106 アーティスト&フェス玄人に聞く!
夏フェスのたのしみ方
羊文学
 
FASHION
110 Saint Laurent
クラシックレディの肖像
114 ARC’TERYX
A SMALL ESCAPE
118 初夏のくつろぎランジェリー
124 Majestic Filatures
飾らない日々の洗練カットソー
 
BEAUTY
128 では、ビューティの時間です！
130 新作スキンケアをスクープ
夏肌SOS!
 
023 G’s WONDER
027 G’s CHARM
137 愛用ツールで何作る?　UTA EATS!!
139 東京ケンチク物語
140 Girl’s Column　YJY松田ゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
142 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 Yuri Iwamoto
144 5月のエンタメの新作レビュー
145 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
146 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
147 NEWLY OPENED　“FOODIE”なあの人を誘って
149 小さな料理 大きな味　平松洋子
150 SHOP LIST
152 ホロスコープ　今月のえらい子ちゃん
154 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ


＊「私的なオノマトペ ハマ・オカモト」は休載です

ギンザ No. 348

GINZAガール、山へ行く

950円 — 2026.05.12
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ギンザ No. 348 —『GINZAガール、山へ行く』
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