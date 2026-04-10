Ginza No. 348 試し読みと目次

030 DRESS & TOUGH

038 カモン、ビギナー!

GINZA的アウトドア入門

COLOR

「山に行くから」は色を着る立派な理由

ACCESSORY

まずは顔まわりをきちんとめかし込む

SHELL JACKET

厳選した一張羅を、洒落たスタイリングで

BACKPACK

心強くてギークな背中の相棒

SHOES

安心安定の「厚底」か、新定番の「薄底」か

PANTS

低山なら“ワイド”&“ショート”

UNDERWEAR

ちょうどいい下着はここにある

SOCKS

才色兼備なソックスが必要だ

RAIN SKIRT

転ばぬ先のレインスカート

BAREFOOT SANDAL

2足目にはベアフットサンダルを

STYLE TIPS

それ、いいね!なニッチなアイデア

FANNY PACK

ウエストに“ファニー”が合言葉

COSMETICS

ビューティストたちの“山コスメ”

T-SHIRTS

機能で終わらない“山T”を

MID LAYER

重ね着スタイルの源流はアウトドアにあり

FOOD

山登りの目的は「おいしいごはん」でもいい

GEAR&GOODS

持ってると安心、あると楽しい! 優秀ギア