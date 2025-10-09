From Editors No. 342 This Issue GINZAがKYOTOにお邪魔します！ 京都偏愛スポット145選

THIS ISSUE

GINZAがKYOTOにお邪魔します！

京都偏愛スポット145選

みなさん、こんにちは。



GINZA12月号は、「京都の偏愛スポット145 THE KYOTO GUIDE」特集です！

なんと、GINZAにとって初めての京都特集。でも、実は東京を代表する街の名前を持つ「GINZA」にかかわってくださっているエディター、スタイリスト、フォトグラファー……などなど多くの人が根っからの京都好きなのです。そこで今号では、そんな京都ラバーたちにとっておきの場所をたくさん教えていただきました。



その結果、圧倒的なボリュームで情報が寄せられたのが「食」。新幹線に飛び乗って食べに行きたい、様々なジャンルの食事処が多数集まりました。その他、職人の技が光るアイテムや注目の左京区エリアといった、昔だけでなく今の文化も感じながらのお買い物ガイド、この街の魅力のひとつである“京都モダン建築”のお話、泊まること自体が旅の思い出になるホテル、ショッピング以上の体験ができる“京都店”、京都でのアートの楽しみ方……などなど、GINZA読者のみなさんがこの魅力的な街を楽しむ時にきっとお役に立てる情報満載です。ハマ・オカモトさんと山村紅葉さんにも、お気に入りの場所をインタビューしました。「GINZAがKYOTOにお邪魔します」。そんな気持ちで作った、多くの人たちの偏愛溢れる一冊です。



表紙を飾るのは、いまグローバルで活躍中の小松菜奈さん。「小松菜奈、京都モダン建築に迷い込む」というカバーのキャッチ通り、もともとは昭和初期に建てられた小学校をリノベーションし、ホテルとして生まれ変わった建物にて撮影しました。さらに、この号には小松さんのミニフォトブックが豪華付録に！ CHANELの2025/26年 クルーズ コレクション ショーが行われたコモ湖にて、メイキャッパーのUDAさんが撮り下ろした“素”の彼女の美しくキュートな写真の数々はとてもレアで、必見です。



さらに、SHINeeのリーダーであり、ソロとしてもこの秋、日本2ndミニアルバム「SAKU」をリリースしたONEWさんも初登場！ 最新ブランドを着こなした姿、そして彼が語るファッション観をぜひお見逃しなく。



今号もどうぞよろしくお願いいたします。

編集長

矢部光樹子



