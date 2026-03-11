From Editors No. 347 This Issue 2026年、どう働く？何を着る？ GINZAガールのお仕事スタイルBOOK

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2026年、どう働く？何を着る？

GINZAガールのお仕事スタイルBOOK

みなさん、こんにちは。

GINZA5月号は「お仕事スタイルBOOK」特集です。



これから始まる新しい仕事を前に、胸を弾ませている人も多いのではないでしょうか。働き方の多様化が進み、好きなことを突き詰めて仕事にする人もますます増えています。そこで今回は、時代を切り拓く人が自らに課す3つのルール、ファッション業界の最前線で活躍するディレクターやPRの“ここぞ”の勝負服、トレンドを押さえながらもきちんとした印象を与える着こなしの最新スタンダードなどなど、いま気になるお仕事トピックを掘り下げました。さらに、自由な発想で楽しむスーツスタイルや、個人店の店主によるファンタジックな装いなど、春のスタイリング提案もお楽しみに。



表紙には俳優・杉咲花さんが「BOSS MODE（＝架空の上司）」で登場。次のステージに向けて、役者という仕事とどう向き合い、どんな対話を重ねているのか。いまの心境を語っていただきました！BE:FIRSTのSOTAさんのファッションシューティングとインタビューも必見です。そして、ブレイク必至のミュージックの新星たちに迫る企画もお見逃しなく。



それでは、今月もどうぞよろしくお願いいたします。

編集長

矢部光樹子



