anan No. 2480 試し読みと目次

14 ニッポンのぬくぬく温泉で、ご自愛を。

冬の

癒し旅へ。 2026

16 温泉街さんぽ① 山口・長門湯本温泉

うるわしの湯と清流がそそぐ、

心身整う穏やかな温泉郷へ。

22 温泉街さんぽ② 岐阜・下呂温泉

日本三名泉のとろみ湯と、

飛騨の郷土料理にひたる。

28 五感で湯めぐり 大分・別府温泉

王道からチャレンジまで、

どっぷり温泉づくしステイ。

34 ご褒美おこもり宿① 長野・扉温泉

神話の山の恵みをいただきに。

運気と英気養う松本の湯治宿。

38 ご褒美おこもり宿② 三重・湯の山温泉

山のふもとの洗練された湯宿で

アートと美食を心ゆくまで。

42 気分は浦島太郎!? どちらも極楽!

東西・レトロインパクト温泉。

47 絶景に感激、干支の馬にほっこり…。

今が旬! 冬の旅先案内便。

55 なにわ男子カレンダーへの道Special

なにわ男子

OSAKA VoyAGE 〜青春の通り道〜

79 鉄道のんびり旅① 青森・大鰐温泉

雪の津軽平野を抜けて。

弘前から30分、ローカル線の旅。

84 鉄道のんびり旅② 静岡・下田温泉

郷愁と新たな文化が混ざり合う

楽しさ溢れる青い海の町。

96 CLOSE UP

織山尚大

可能性を越えて。

102 七海ひろき × 彩凪 翔 × 瀬戸かずや

雅な宴。