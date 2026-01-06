マガジンワールド

anan No. 2480 試し読みと目次

 
14 ニッポンのぬくぬく温泉で、ご自愛を。
冬の
癒し旅へ。2026
16 温泉街さんぽ①　山口・長門湯本温泉
うるわしの湯と清流がそそぐ、
心身整う穏やかな温泉郷へ。
22 温泉街さんぽ②　岐阜・下呂温泉
日本三名泉のとろみ湯と、
飛騨の郷土料理にひたる。
28 五感で湯めぐり　大分・別府温泉
王道からチャレンジまで、
どっぷり温泉づくしステイ。
34 ご褒美おこもり宿①　長野・扉温泉
神話の山の恵みをいただきに。
運気と英気養う松本の湯治宿。
38 ご褒美おこもり宿②　三重・湯の山温泉
山のふもとの洗練された湯宿で
アートと美食を心ゆくまで。
42 気分は浦島太郎!? どちらも極楽!
東西・レトロインパクト温泉。
47 絶景に感激、干支の馬にほっこり…。
今が旬! 冬の旅先案内便。
55 なにわ男子カレンダーへの道Special
なにわ男子
OSAKA VoyAGE 〜青春の通り道〜
79 鉄道のんびり旅①　青森・大鰐温泉
雪の津軽平野を抜けて。
弘前から30分、ローカル線の旅。
84 鉄道のんびり旅②　静岡・下田温泉
郷愁と新たな文化が混ざり合う
楽しさ溢れる青い海の町。
96 CLOSE UP
織山尚大
可能性を越えて。
102 七海ひろき×彩凪 翔×瀬戸かずや
雅な宴。
後ろ読み
井桁弘恵×Google Pixel
冬の“好き”を探す ご自愛旅プランin箱根
5 Food topics／長谷川あかり
『石渡商店』の気仙沼完熟牡蠣のオイスターソース
7 Antenna
Blue／Must Buy and News／Drive
12 Beauty news
New Item／お試し隊・中島侑香
キミ色essence／吉澤要人（原因は自分にある。）
71 Who’s Hot?／菊地凛子
74 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×エリイ
76 連載小説「王国」湊かなえ
78 江原啓之の愛ってなんなの?
93 anan総研
お題「印象的な言葉」
101 ゲームクリエイター小島秀夫の
an-an-an、とっても大好き○○○○●
108 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『ただ、やるべきことを』
TV ドラマ10『テミスの不確かな法廷』
Comic 伊藤 九『ランチユーインザスカイ』
Movie『アバウトアス・バット・ノット・アバウトアス』
Art ガウディ没後100年公式事業
NAKED meets ガウディ展
Book 寺地はるな『世界はきみが思うより』
Art 絵と書で楽しむ百人一首の世界
112 お金の教科書
外貨建て預金【前編】
113 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「ご自愛」「脳内反応」「考察」
114 今週の運勢 1月21日〜1月27日
116 次号予告
117 Femcare File
私とフェムケアの話。
118 林 真理子「美女入門」
「憧れは、永遠に」


アンアン No. 2480

冬の癒し旅へ2026/なにわ男子

880円 — 2026.01.21電子版あり
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2480 —『冬の癒し旅へ2026/なにわ男子』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。