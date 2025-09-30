マガジンワールド

anan No. 2466 試し読みと目次

anan2466号とanan2466号スペシャルエディション（増刊号）は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
10 松村北斗（SixTONES）
巡る季節と、想い出と。

特別企画
松村北斗、映画『秒速5センチメートル』の世界へ。
・フィルムの中で四季と漂う
・2人の映画監督と語る
奥山由之新海 誠
26 “強み”と“居場所”が見えてくる。
自分と向き合う
心理テスト
28 まだ気づいてないかも!?
秘めた自分の“付加価値”診断。
34 シーンごとに自分の安らぎポイントを分析。
3つのテストでわかる
自分の“居場所”の見つけ方。
41 運の流れを知れば、毎日がもっと豊かになる!
完全暦生活 2025年10月8日〜12月31日
49 Specialグラビア
朝美 絢瀬央ゆりあ
（宝塚歌劇団・雪組）
雪白く、舞い踊る。
73 二人の心理戦CLOSE UP
畑 芽育×大橋和也（なにわ男子）
交差する二人の“トクベツ”。
78 「お文具といっしょ」と一緒に!
1問1答心理テストで出会う、新しい自分。
82 二人の心理戦CLOSE UP
ソン・ジュンギ×チョン・ウヒ
形ない想いの正体。
86 二人の心理戦CLOSE UP
駒木根葵汰×新原泰佑
背中を預け合う、二人。
後ろ読み
自分の存在が価値になる。
個性を活かせる介護のしごと。
5 Food topics／真野知子
『TWG Tea』のTWG Tea Teddies®
7 Antenna
Pleated Skirt／Must Buy and News／Wood
40 中島健人の KENTREND
「＃メロい」
62 Beauty news
美ジュ-1グランプリ／紅しょうが
64 お金の教科書
国内旅行､お得に旅するには？【前編】
65 Who’s Hot?／あの
68 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×初谷むい
70 連載小説「王国」湊かなえ
72 江原啓之の愛ってなんなの?
92 anan総研
お題「アウトレット」
93 Femcare File
私とフェムケアの話。
94 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『愚か者の身分』
Stage　M&Oplaysプロデュース『私を探さないで』
Book　朝井リョウ『イン・ザ・メガチャーチ』
Sports　第37回出雲全日本大学選抜駅伝競走
Music　にしな
Movie　お杉とB子のMOVIE TALK
『ワン・バトル・アフター・アナザー』
Comic　原作・田中康弘　漫画・水谷 緑
『山人が語る不思議な話 山怪朱』2
98 Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
99 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「表明」「読書」
100 今週の運勢 10月8日〜10月14日
103 次号予告
104 林 真理子「美女入門」
「ハワイが呼んでいる」


アンアン No. 2466

自分と向き合う心理テスト/松村北斗

850円 — 2025.10.08電子版あり
アンアン No. 2466 —『自分と向き合う心理テスト/松村北斗』
