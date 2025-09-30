anan No. 2466 試し読みと目次

10 松村北斗 （SixTONES）

巡る季節と、想い出と。 特別企画

松村北斗、映画『秒速5センチメートル』の世界へ。

・フィルムの中で四季と漂う

・2人の映画監督と語る

奥山由之／新海 誠

26 “強み”と“居場所”が見えてくる。

自分と向き合う

心理テスト

28 まだ気づいてないかも!?

秘めた自分の“付加価値”診断。

34 シーンごとに自分の安らぎポイントを分析。

3つのテストでわかる

自分の“居場所”の見つけ方。

41 運の流れを知れば、毎日がもっと豊かになる!

完全暦生活 2025年10月8日〜12月31日

49 Specialグラビア

朝美 絢 ／ 瀬央ゆりあ

（宝塚歌劇団・雪組）

雪白く、舞い踊る。

73 二人の心理戦CLOSE UP

畑 芽育 × 大橋和也 （なにわ男子）

交差する二人の“トクベツ”。

78 「お文具といっしょ」と一緒に!

1問1答心理テストで出会う、新しい自分。

82 二人の心理戦CLOSE UP

ソン・ジュンギ × チョン・ウヒ

形ない想いの正体。

86 二人の心理戦CLOSE UP

駒木根葵汰 × 新原泰佑

背中を預け合う、二人。