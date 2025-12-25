マガジンワールド

anan No. 2479 試し読みと目次

『anan No.2479』『anan No.2479増刊』『anan No.2479 Special Edition』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
12 山田涼介（Hey! Say! JUMP）
Sweet Escape　耽美な余韻。
とろける口溶け、広がるしあわせ。
チョコレート
LOVE 2026
27 メゾンの新作でおもてなし。
心躍るような一粒と出合える
チョコレートパーティへようこそ。
34 ますます個性豊かに進化中!
最新チョコレートトレンド10
45 とろ〜りとろける魅惑の世界。
チョコレートニュース探検隊。
53 SIXFONIA（シクフォニ）
6人で奏でる、シンフォニア。
69 齋藤飛鳥
Only for me.　幸せもたらす、甘いひととき。
78 ペアリングで味わう贅沢なひと時。
バーで極上のチョコレート体験。
80 名門ホテルのこだわりが凝縮。
風格をまとう逸品チョコレート。
82 サクッと、もっちり…やみつき必至。
チョコを楽しむ、焼き菓子&パン。
90 CLOSE UP
角野隼斗
世界を翔ける音色。
96 短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道#02
高橋恭平
君への想いがこぼれる土曜日。
5 Food topics／真野知子
『東京銀座 茅乃舎』の
東京銀座限定 茅乃舎だしいなりと特別誂え 山椒生七味
9 Antenna
Unique Accessories／Must Buy and News／Nabe
44 Femcare File
ストレスから心と体を優しくいたわる。
61 Who’s Hot?／ザ・ぼんち
64 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×エリイ
66 連載小説「王国」湊かなえ
68 江原啓之の愛ってなんなの?
87 anan総研
お題「気になるお出かけスポット」
88 Beauty news
New Item／お試し隊・北原 果
あなたのGEN石見つけます／朝日ななみ
102 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『モディリアーニ！』
TV ドラマ25『俺たちバッドバーバーズ』
Music Novel Core
Movie お杉とB子のMOVIE TALK『PROJECT Y』
Art 開館50周年記念 モダンアートの街・新宿
Comic 鳥トマト『東京最低最悪最高！』3
Book 一穂ミチ『アフター・ユー』
107 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「イメージ」「キャンペーン」
108 今週の運勢 1月14日〜1月20日
110 林 真理子「美女入門」
「お手入れは誰がため」
111 次号予告


アンアン No. 2479

チョコレートLOVE2026/山田涼介

880円 — 2026.01.14電子版あり
アンアン No. 2479 —『チョコレートLOVE2026/山田涼介』
