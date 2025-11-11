マガジンワールド

anan No. 2473 試し読みと目次

anan2473号とanan2473号スペシャルエディション（増刊号）は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
14 Hey! Say! JUMP
無限のプレイヤー。
28 表現も楽しみ方もボーダレスに!
カルチャーを感じる、
ゲーム案内 2025
30 山本さほ
「今日も、ゲームに夢中!」
32 ゲームをこよなく愛する人、
川村壱馬のゲームライフインタビュー。
36 唯一無二のキャラクターを創造し続ける!
レジェンド絵師・金子一馬の世界。
40 作り手インタビューから探る。大ヒット!
『都市伝説解体センター』の魅力を解体。
45 たまごっち、レゲー、ホラゲ…
あの人が語る! 偏愛ホビー2025
足立梨花ゴー☆ジャス背筋
53 カードゲーム、かるた、脱出ゲーム、TRPG…
ますます楽しいアナログゲーム。
69 地球から5.98光年離れた宇宙へ誘う、
3Dアニメ界のビッグな新星。
『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』
76 かわいいドット絵! 楽しいシミュレーション!
ゲーム会社「カイロソフト」の魅力を探る。
78 ときめきの形は、ますます進化＆深化中!
変化球乙女ゲームのすすめ♥
80 平日夜でもクリアできて、達成感もたっぷり。
一晩完走ゲームガイド!
82 今年の動きと次なるフェーズを見つめて。
小島秀夫監督のこの一年と、これからと。
86 Close up
雨穴
可憐なる漆黒。
後ろ読み
ZETA DIVISION
ゲーミングカルチャーを牽引する、ストリーマーの現在地。
7 Food topics／宇賀なつみ
『洋食屋 大越』のハンバーグつきスパゲッティ
9 Antenna
Fluffy Fluffy／Must Buy and News／Bath Time
12 Beauty news
New Item／お試し隊・奈々未
美ジュ-1グランプリ／上野勇希
61 Who’s Hot?／永野
64 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×澤部 渡
66 連載小説「王国」湊かなえ
68 江原啓之の愛ってなんなの?
91 anan総研
お題「マイベストムービー」
94 柚木麻子「ドラマななめ読み!」
まさに、ドラマの醍醐味。価値観の変動を描く、新たな力作。
96 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『世界一不運なお針子の
人生最悪な1日』
Movie『佐藤さんと佐藤さん』
Book 湊かなえ『暁星』
Stage 阪急阪神不動産presents『エリザベート
TAKARAZUKA30周年 スペシャル・ガラ・コンサート』
Comic 松虫あられ『林檎の国のジョナ』2
Movie『12月の君へ』
Art オランダ×千葉 撮る、物語る ―サラ・ファン・ライ＆ダヴィット・ファン・デル・レーウ×清水裕貴
100 Perfume「新それってわからん!」
かしゆか「気になりだしたらキリがない！」
101 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「姉ちゃんカルタ」
102 今週の運勢 11月26日〜12月2日
104 林 真理子「美女入門」
「小判売りのマリコ」
105 次号予告


アンアン No. 2473

カルチャーを感じる、ゲーム案内2025/Hey! Say! JUMP

850円 — 2025.11.26電子版あり
