anan No. 2473 試し読みと目次

14 Hey! Say! JUMP

無限のプレイヤー。

28 表現も楽しみ方もボーダレスに!

カルチャーを感じる、

ゲーム案内 2025

30 山本さほ

「今日も、ゲームに夢中!」

32 ゲームをこよなく愛する人、

川村壱馬 のゲームライフインタビュー。

36 唯一無二のキャラクターを創造し続ける!

レジェンド絵師・ 金子一馬 の世界。

40 作り手インタビューから探る。大ヒット!

『都市伝説解体センター』の魅力を解体。

45 たまごっち、レゲー、ホラゲ…

あの人が語る! 偏愛ホビー2025

足立梨花 ／ ゴー☆ジャス ／ 背筋

53 カードゲーム、かるた、脱出ゲーム、TRPG…

ますます楽しいアナログゲーム。

69 地球から5.98光年離れた宇宙へ誘う、

3Dアニメ界のビッグな新星。

『銀河特急 ミルキー☆サブウェイ』

76 かわいいドット絵! 楽しいシミュレーション!

ゲーム会社 「カイロソフト」 の魅力を探る。

78 ときめきの形は、ますます進化＆深化中!

変化球乙女ゲームのすすめ♥

80 平日夜でもクリアできて、達成感もたっぷり。

一晩完走ゲームガイド!

82 今年の動きと次なるフェーズを見つめて。

小島秀夫 監督のこの一年と、これからと。

86 Close up

雨穴

可憐なる漆黒。