anan No. 2471 試し読みと目次
『anan No.2471』『anan No.2471増刊』『anan No.2471 Special Edition』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
|14
|
木村拓哉
感動は、時代を超えて—。
|24
|
あの人が選ぶ、手みやげセレクション。
とっておきの
贈り物 2025
|26
|
賢者が選ぶ、いま贈りたい
美味なるギフト。
chico／真野知子
宇賀なつみ／長谷川あかり
|34
|
梅沢富美男、堀井美香姉妹… あの人が厳選!
いま喜ばれる差し入れ。
|38
|
メルちゃんと楽しむ!
anan編集部差し入れお弁当選手権。
|40
|
キレイと癒しを贈る、
ご褒美ご自愛プレゼント。
|44
|
Special Story 魔法のお菓子
文・松井玲奈
|51
|ばらまき手みやげ＆ギフトを大調査!
|59
|
70年、いつも女の子のそばにいた。
『りぼん』Love
|75
|
BE：FIRST
The “best” present for you! そばにいてくれた君に。
|90
|
選ぶ時間も幸せ!
いまどき手みやげの探し方。
|92
|
話題のあの人が贈り合う、
それぞれのギフトにまつわる物語。
例えば炎／朝日ななみ＆カナカ
おにいさんずラブ
|104
|
オカダノミカタ SPECIAL
Netflixシリーズ『イクサガミ』から感じる、
ジャパン映像エンタメの神髄。
岡田准一／藤﨑ゆみあ
清原果耶／東出昌大
玉木 宏／伊藤英明
|9
|
Food topics／chico
『MARNI CAFE』のクッキー缶
|11
|
Antenna
Tweed／Must Buy and News／Closet
|50
|
anan総研
お題「思い出の手みやげ」
|67
|Who’s Hot?／三宅 唱
|70
|
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×山崎まどか
|72
|連載小説「王国」湊かなえ
|74
|江原啓之の愛ってなんなの?
|101
|
Femcare File
私とフェムケアの話。
|102
|
Beauty news
New Item／お試し隊・栗田航兵（OCTPATH）
キミ色essence／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
|114
|
anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『金髪』
Stage 舞台『シッダールタ』
Sports 東京2025デフリンピック
It GIRL 白鳥玉季
Music 冨岡 愛
Book 大島真寿美『うまれたての星』
Comic 雁 須磨子『起承転転』1
|118
|
Perfume「新それってわからん!」
あ〜ちゃん「あ〜ちゃんの発ぽ〜♡最（仮）」
|119
|
益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「手土産」「ギフト」
|120
|今週の運勢 11月12日〜11月18日
|122
|
林 真理子「美女入門」
「装いは、支えあい」
|123
|次号予告