マガジンワールド

anan No. 2471 試し読みと目次

『anan No.2471』『anan No.2471増刊』『anan No.2471 Special Edition』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
14 木村拓哉
感動は、時代を超えて—。
24 あの人が選ぶ、手みやげセレクション。
とっておきの
贈り物 2025
26 賢者が選ぶ、いま贈りたい
美味なるギフト。
chico真野知子
宇賀なつみ長谷川あかり
34 梅沢富美男、堀井美香姉妹… あの人が厳選!
いま喜ばれる差し入れ。
38 メルちゃんと楽しむ!
anan編集部差し入れお弁当選手権。
40 キレイと癒しを贈る、
ご褒美ご自愛プレゼント。
44 Special Story 魔法のお菓子
文・松井玲奈
51 ばらまき手みやげ＆ギフトを大調査!
59 70年、いつも女の子のそばにいた。
『りぼん』Love
75 BE：FIRST
The “best” present for you! そばにいてくれた君に。
90 選ぶ時間も幸せ!
いまどき手みやげの探し方。
92 話題のあの人が贈り合う、
それぞれのギフトにまつわる物語。
例えば炎朝日ななみ＆カナカ
おにいさんずラブ
104 オカダノミカタ SPECIAL
Netflixシリーズ『イクサガミ』から感じる、
ジャパン映像エンタメの神髄。
岡田准一藤﨑ゆみあ
清原果耶東出昌大
玉木 宏伊藤英明
9 Food topics／chico
『MARNI CAFE』のクッキー缶
11 Antenna
Tweed／Must Buy and News／Closet
50 anan総研
お題「思い出の手みやげ」
67 Who’s Hot?／三宅 唱
70 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×山崎まどか
72 連載小説「王国」湊かなえ
74 江原啓之の愛ってなんなの?
101 Femcare File
私とフェムケアの話。
102 Beauty news
New Item／お試し隊・栗田航兵（OCTPATH）
キミ色essence／砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）
114 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『金髪』
Stage 舞台『シッダールタ』
Sports 東京2025デフリンピック
It GIRL 白鳥玉季
Music 冨岡 愛
Book 大島真寿美『うまれたての星』
Comic 雁 須磨子『起承転転』1
118 Perfume「新それってわからん!」
あ〜ちゃん「あ〜ちゃんの発ぽ〜♡最（仮）」
119 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「手土産」「ギフト」
120 今週の運勢 11月12日〜11月18日
122 林 真理子「美女入門」
「装いは、支えあい」
123 次号予告


アンアン No. 2471

とっておきの贈り物2025/木村拓哉

980円 — 2025.11.12
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2471 —『とっておきの贈り物2025/木村拓哉』
紙版
定期購読／バックナンバー
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。