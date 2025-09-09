anan No. 2464 試し読みと目次

12 松島 聡 （timelesz）

Life is SO good.

——全ての瞬間に愛を込めて。

26 みんな誰かのために、生きてます!

応援の流儀

28 なぜ人は、誰かを応援したくなる?

30 あの人を応援したい!❶

超ときめき♡宣伝部

応援こそが、活動のエネルギー。とき宣とファンの、幸せな関係。

34 トレンドワードをリサーチ!

“応援＆推し活”用語辞典。

36 応援の力が未来のスターを育てる!

オーディションの今。

38 あの人を応援したい!❷

SHOW-WA & MATSURI

がむしゃらに進む彼らを、みんなきっと好きになる!

44 新名所から注目アイテムまで。

応援がより楽しく!

最新TOPICS。

49 広がれ! 暮らしの中の応援の輪。

私たちの助け合いのカタチ。

57 12球団奇跡の集結!

勝利を目指し、応援一途!

プロ野球マスコット

オールスターズ大集合。

82 あの人を応援したい!❸

甲斐優斗 （バレーボール／専修大学・大阪ブルテオン）

熱い“甲斐コール”を力に変え、ハートも夢もさらに大きく。

86 あの人を応援したい!❹

佐藤龍之介 （サッカー／ファジアーノ岡山）

応援する側の活力も、応援される責任も知る18歳。

90 あの人を応援したい!❺

脇 真大 （バスケットボール／琉球ゴールデンキングス）

アリーナのファンの応援が、自分たちを奮い立たせてくれる。

94 競馬、大相撲、プロレス…

それは、日々の彩り。

私たちが、熱き戦いを愛する理由。