マガジンワールド

anan No. 2477 試し読みと目次

『anan No.2477』『anan No.2477増刊』『anan No.2477 Special Edition』は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
16 timelesz
Chasing Tomorrow Together.
心から、愛と感謝を｡
30 2026年の次なるトレンド大予測。
NEXT！
36 堀潤×井上咲楽と考える、
日本と世界のこれから。
40 これからの活躍に期待大!
注目のIt BOY & It GIRL。
42 識者が語る、2026年の注目ライバーたち。
ネクストVTuberトレンド座談会。
44 名探偵津田
笑いと狂気のサスペンス。
57 輝く! 第16回
ananマンガ大賞
65 THE ALFEE
絢爛（けんらん）たるトリニティ。
89 発表!
anan AWARD 2025
timelesz
今田美桜
宝塚歌劇団（月組・鳳月 杏）
塚原あゆ子
QuizKnock
盛山晋太郎（見取り図）
大橋和也（なにわ男子）
PLAVE
北海道日本ハムファイターズ
キヨ
後ろ読み
たすきがつなぐ感動の二日間。
第102回箱根駅伝
7 Food topics／宇賀なつみ
『FRUITS ŌNO』のフルーツパフェ
9 Antenna
Mini Bag♡／Must Buy and News／Welcome the New Year
14 Beauty news
New Item／お試し隊・石井亜美
キミ色essence／NANO（IS:SUE）
56 anan総研
お題「貯金」
81 Who’s Hot?／
SUZUKA（新しい学校のリーダーズ）
84 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×澤部 渡
86 連載小説「王国」湊かなえ
88 江原啓之の愛ってなんなの?
123 Femcare File
進化するショーツ型ナプキン。
126 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『喝采』
Stage 舞台『サド侯爵夫人』
Book 最果タヒ『推してる、より、愛してる。』
Art ソル・ルウィット　オープン・ストラクチャー
Movie お杉とB子のMOVIE TALK　2026おすB新春SP
Music Laura day romance
130 Perfume「新それってわからん!」（最終回）
私たちとanan
131 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「決め事」「本」
132 今週の運勢 12月26日〜1月6日
134 Antenna plus
135 次号予告
136 林 真理子「美女入門」
「むくりとふくらむ、冬」


アンアン No. 2477

NEXT!/timelesz

980円 — 2025.12.26
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2477 —『NEXT!/timelesz』
紙版
定期購読／バックナンバー
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。