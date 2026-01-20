マガジンワールド

anan No. 2482 試し読みと目次

10 藤原丈一郎（なにわ男子）
滴るカラダ、迸（ほとばし）る想い。〜じょうの情熱〜
26 自分の体をベストバランスにする、
ボディコントロール 2026
28 壁＆マットだけで簡単にできる。
ウォールピラティスで体幹をつくる。
34 ベッドの上で、たった1分でOK!
寝たままウエストしぼりで
お腹まわりをすっきりと。
36 筋肉のバランスが整う
“コンディションウォーク”で
ボディラインを引き締める。
38 シンプルな動きでほっそり効果。
隙間時間の首肩ほぐしトレで
美シルエット＆痩せ体質に!
40 年末年始にゆるんだボディを即調整。
あの料理家さんのカラダ整えレシピ。
44 筋トレアイテムから管理系アプリまで。
最新ボディメイクグッズ大集合！
47 オイルファーストで痩せやすい体に!
食べ方の最新ルール“脂質起動”をマスター。
55 羽生結弦
The art called YUZURU HANYU.
72 ミラノ・コルティナ冬季五輪直前SP
メダルラッシュの期待高まる、
フィギュアスケート注目ガイド。
76 MAZZEL“1on1”CLOSE UP
RYUKI&EIKI
Strive Together
82 CLOSE UP
大倉空人×杢代和人（原因は自分にある。）
耽美な対照（コントラスト）。
96 短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道#04
西畑大吾
魅惑の君に迷い込んだ火曜日。
102 Aぇ! group連載　Aぇ! 男たち VOL.8
正門良規
意志を貫く美学。
5 Food topics／chico
『RésonEssance』のレゾネサンスほか
7 Antenna
Washed Out Denim／Must Buy and News／Kettle
46 中島健人の KENTREND
「＃AIエージェント」
60 Beauty news
New Item／お試し隊・伏屋陽子
美容の坂道のぼり隊／守屋麗奈（櫻坂46）
63 Who’s Hot?／土居志央梨
66 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×エリイ
68 連載小説「王国」湊かなえ
70 江原啓之の愛ってなんなの?
71 Femcare File
デリケートゾーンの乾燥、ニオイに集中保湿でアプローチ。
92 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『私のすべて』
Stage 舞台『ピーターとアリス』
Sports 第25回オリンピック冬季競技大会
（2026／ミラノ・コルティナ）
Art ミッション∞インフィニティ｜ 宇宙＋量子＋芸術
Book 弘中綾香『たぶん、ターニングポイント』
Movie『パンダのすごい世界』
Art 東京都美術館開館100周年記念
スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき
108 anan総研
お題「ジャンクフード」
109 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「短歌」
110 今週の運勢 2月4日〜2月9日
112 お金の教科書
外貨建て預金【後編】
113 次号予告
114 林 真理子「美女入門」
「時には昔の話を」


アンアン No. 2482

ボディコントロール2026/藤原丈一郎

880円 — 2026.02.04電子版あり
アンアン No. 2482 —『ボディコントロール2026/藤原丈一郎』
