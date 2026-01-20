anan No. 2482 試し読みと目次

10 藤原丈一郎 （なにわ男子）

滴るカラダ、迸（ほとばし）る想い。〜じょうの情熱〜

26 自分の体をベストバランスにする、

ボディコントロール 2026

28 壁＆マットだけで簡単にできる。

ウォールピラティスで体幹をつくる。

34 ベッドの上で、たった1分でOK!

寝たままウエストしぼりで

お腹まわりをすっきりと。

36 筋肉のバランスが整う

“コンディションウォーク”で

ボディラインを引き締める。

38 シンプルな動きでほっそり効果。

隙間時間の首肩ほぐしトレで

美シルエット＆痩せ体質に!

40 年末年始にゆるんだボディを即調整。

あの料理家さんのカラダ整えレシピ。

44 筋トレアイテムから管理系アプリまで。

最新ボディメイクグッズ大集合！

47 オイルファーストで痩せやすい体に!

食べ方の最新ルール“脂質起動”をマスター。

55 羽生結弦

The art called YUZURU HANYU.

72 ミラノ・コルティナ冬季五輪直前SP

メダルラッシュの期待高まる、

フィギュアスケート注目ガイド。

76 MAZZEL“1on1”CLOSE UP

RYUKI & EIKI

Strive Together

82 CLOSE UP

大倉空人 × 杢代和人 （原因は自分にある。）

耽美な対照（コントラスト）。

96 短期集中連載

なにわ男子 カレンダーへの道#04

西畑大吾

魅惑の君に迷い込んだ火曜日。