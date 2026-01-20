anan No. 2482 試し読みと目次
『anan No.2482』『anan No.2482増刊』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
|10
|
藤原丈一郎（なにわ男子）
滴るカラダ、迸（ほとばし）る想い。〜じょうの情熱〜
|26
|
自分の体をベストバランスにする、
ボディコントロール 2026
|28
|
壁＆マットだけで簡単にできる。
ウォールピラティスで体幹をつくる。
|34
|
ベッドの上で、たった1分でOK!
寝たままウエストしぼりで
お腹まわりをすっきりと。
|36
|
筋肉のバランスが整う
“コンディションウォーク”で
ボディラインを引き締める。
|38
|
シンプルな動きでほっそり効果。
隙間時間の首肩ほぐしトレで
美シルエット＆痩せ体質に!
|40
|
年末年始にゆるんだボディを即調整。
あの料理家さんのカラダ整えレシピ。
|44
|
筋トレアイテムから管理系アプリまで。
最新ボディメイクグッズ大集合！
|47
|
オイルファーストで痩せやすい体に!
食べ方の最新ルール“脂質起動”をマスター。
|55
|
羽生結弦
The art called YUZURU HANYU.
|72
|
ミラノ・コルティナ冬季五輪直前SP
メダルラッシュの期待高まる、
フィギュアスケート注目ガイド。
|76
|
MAZZEL“1on1”CLOSE UP
RYUKI&EIKI
Strive Together
|82
|
CLOSE UP
大倉空人×杢代和人（原因は自分にある。）
耽美な対照（コントラスト）。
|96
|
短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道#04
西畑大吾
魅惑の君に迷い込んだ火曜日。
|102
|
Aぇ! group連載 Aぇ! 男たち VOL.8
正門良規
意志を貫く美学。
|5
|
Food topics／chico
『RésonEssance』のレゾネサンスほか
|7
|
Antenna
Washed Out Denim／Must Buy and News／Kettle
|46
|
中島健人の KENTREND
「＃AIエージェント」
|60
|
Beauty news
New Item／お試し隊・伏屋陽子
美容の坂道のぼり隊／守屋麗奈（櫻坂46）
|63
|Who’s Hot?／土居志央梨
|66
|
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×エリイ
|68
|連載小説「王国」湊かなえ
|70
|江原啓之の愛ってなんなの?
|71
|
Femcare File
デリケートゾーンの乾燥、ニオイに集中保湿でアプローチ。
|92
|
anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『私のすべて』
Stage 舞台『ピーターとアリス』
Sports 第25回オリンピック冬季競技大会
（2026／ミラノ・コルティナ）
Art ミッション∞インフィニティ｜ 宇宙＋量子＋芸術
Book 弘中綾香『たぶん、ターニングポイント』
Movie『パンダのすごい世界』
Art 東京都美術館開館100周年記念
スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき
|108
|
anan総研
お題「ジャンクフード」
|109
|
益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「短歌」
|110
|今週の運勢 2月4日〜2月9日
|112
|
お金の教科書
外貨建て預金【後編】
|113
|次号予告
|114
|
林 真理子「美女入門」
「時には昔の話を」