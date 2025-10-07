anan No. 2467 試し読みと目次

10 今田美桜

凛として、強く。

18 今年の流行りモノ総決算!

anan

トレンド大賞 2025

20 FOOD編

フラン、麻辣燙、ボトリングティーetc…

今年流行りのフードが勢揃い!

26 LIFE STYLE編

なつかしさを感じるアイテムが

現代に合わせてアップデート。

30 WELLNESS編

心も体も健やかで美しく!

話題のキーワード総まとめ。

36 FASHION編

白石聖 さんが4変化。

今年を彩るトレンドファッション。

41 夢中になった人＆有識者が語り倒す、

熱狂エンタメトピックス総決算。

49 timelesz

Make a timeless trend.

仲間と共に紡ぐ未来。

74 BEAUTY編

しなこ さんが最旬メイクに挑戦。

最新成分やハイテクコスメが続々。

78 CULTURE編

独自の世界に魅了される

カルチャー最前線2025!