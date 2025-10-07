マガジンワールド

anan No. 2467 試し読みと目次

anan2467号とanan2467号スペシャルエディション（増刊号）は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
10 今田美桜
凛として、強く。
18 今年の流行りモノ総決算!
anan
トレンド大賞 2025
20 FOOD編
フラン、麻辣燙、ボトリングティーetc…
今年流行りのフードが勢揃い!
26 LIFE STYLE編
なつかしさを感じるアイテムが
現代に合わせてアップデート。
30 WELLNESS編
心も体も健やかで美しく!
話題のキーワード総まとめ。
36 FASHION編
白石聖さんが4変化。
今年を彩るトレンドファッション。
41 夢中になった人＆有識者が語り倒す、
熱狂エンタメトピックス総決算。
49 timelesz
Make a timeless trend.
仲間と共に紡ぐ未来。
74 BEAUTY編
しなこさんが最旬メイクに挑戦。
最新成分やハイテクコスメが続々。
78 CULTURE編
独自の世界に魅了される
カルチャー最前線2025!
後ろ読み
赤えんぴつ
最高の笑いと震えるほどの感動。
5 Food topics／chico
『ondine』の「ノクターン」など
7 Antenna
Autumn Fabric／Must Buy and News／Tea Goods
40 Femcare File
私とフェムケアの話。
65 Who’s Hot?／柄本 明
68 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
70 連載小説「王国」湊かなえ
72 江原啓之の愛ってなんなの?
94 Beauty news
New Item／お試し隊・花山瑞貴
あなたのGEN石見つけます／尾崎里紗
96 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『モンテ・クリスト伯』
Movie 『ミーツ・ザ・ワールド』
Sports　第53回世界体操競技選手権大会
Comic　鈴木みろ『33歳という日々
子なし夫婦、エリの場合／独身彼なし、
このみの場合／シングルマザー、ゆみの場合』
Music　松田聖子
Book　楊 双子 著　三浦裕子 訳
『四維街一号に暮らす五人』
TV 『野原ひろし 昼メシの流儀』
100 Perfume「新それってわからん!」
かしゆか「気になりだしたらキリがない！」
101 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「仕事」
102 今週の運勢 10月15日〜10月21日
104 林 真理子「美女入門」
「アロハの準備」
105 次号予告


アンアン No. 2467

ananトレンド大賞2025/timelesz

880円 — 2025.10.15電子版あり
