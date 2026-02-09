マガジンワールド

anan No. 2484 試し読みと目次

『anan No.2484』『anan No.2484増刊』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
14 玉森裕太（Kis-My-Ft2）
Beauty MODE　美しき、挑戦者。
28 この春のトレンドコスメをチェック!
発表! 2026年春 anan
モテコスメ大賞
29 ［ニュース部門］
この春ピックすべきアイテムは?
耳寄り情報を徹底リサーチ。
34 玉森裕太 meets MAQuillAGE
“白玉肌”が叶える、なりたい自分。
40 ［トレンド部門］
気になるあの人の旬顔メイク。
多彩なカラーを楽しむこの春のマストバイ。
谷まりあ宮﨑 優
49 シミ取り、ボトックス、眉毛パーマ…。全部、やってみた!
話題の美容施術、体験レポート。
57 RIIZE
これからも奏でていく、“RIIZE”という音楽。
78 ［トレンド部門］
兵頭功海小澤 桜YU（NEXZ）
82 ［ベースメイク部門］
江端妃咲さんがトライ。
ナチュラルツヤで肌印象もUP。
洗練“素肌感”ベースの作り方。
86 ［スキンケア部門］
乾燥、花粉、紫外線…過酷環境に負けない!
トラブルに遭いにくい肌を作るスキンケア。
92 ［口コミ部門］
総研メンバーが愛用中。
発表、リアル推しコスメ!
96 問い合わせ先リスト
100 期間限定連載
THE INCREDIBLE PHOT JOURNEY!
橋本将生猪俣周杜篠塚大輝
（timelesz）
02 トレンドメイクアップ
112 短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道#06
長尾謙杜
寝坊した君と過ごす木曜日。
7 Food topics／長谷川あかり
『マルハニチロ』のあさり水煮
9 Antenna
Gingham Check／Must Buy and News／Flower
48 ゲームクリエイター小島秀夫の
an-an-an、とっても大好き○○○○●
69 Who’s Hot?／北村一輝
72 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×綿矢りさ
74 連載小説「王国」湊かなえ
76 江原啓之の愛ってなんなの?
77 お金の教科書
賃貸物件の最新事情【前編】
97 Femcare File
新しい鉄不足のセルフケア。
108 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『センチメンタル・バリュー』
TV ドラマ9『元科捜研の主婦』
Comic 谷口菜津子『まめとむぎ』3
Movie『幻愛 夢の向こうに』
Stage KAI SHOUMA Anniversary 10 YEARS
Book 川内有緒　写真 一之瀬ちひろ『ロッコク・キッチン』
Art カタリウム
118 anan総研
お題「異性間の友情」
119 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「短歌」「匂い」
120 今週の運勢 2月18日〜2月24日
122 林 真理子「美女入門」
「ビバ！ 熱海」
123 次号予告


アンアン No. 2484

発表!2026年春、ananモテコスメ大賞/玉森裕太

880円 — 2026.02.18電子版あり
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2484 —『発表!2026年春、ananモテコスメ大賞/玉森裕太』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。