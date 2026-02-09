anan No. 2484 試し読みと目次

14 玉森裕太 （Kis-My-Ft2）

Beauty MODE 美しき、挑戦者。

28 この春のトレンドコスメをチェック!

発表! 2026年春 anan

モテコスメ大賞

29 ［ニュース部門］

この春ピックすべきアイテムは?

耳寄り情報を徹底リサーチ。

34 玉森裕太 meets MAQuillAGE

“白玉肌”が叶える、なりたい自分。

40 ［トレンド部門］

気になるあの人の旬顔メイク。

多彩なカラーを楽しむこの春のマストバイ。

谷まりあ ／ 宮﨑 優

49 シミ取り、ボトックス、眉毛パーマ…。全部、やってみた!

話題の美容施術、体験レポート。

57 RIIZE

これからも奏でていく、“RIIZE”という音楽。

78 ［トレンド部門］

兵頭功海 ／ 小澤 桜 ／ YU （NEXZ）

82 ［ベースメイク部門］

江端妃咲 さんがトライ。

ナチュラルツヤで肌印象もUP。

洗練“素肌感”ベースの作り方。

86 ［スキンケア部門］

乾燥、花粉、紫外線…過酷環境に負けない!

トラブルに遭いにくい肌を作るスキンケア。

92 ［口コミ部門］

総研メンバーが愛用中。

発表、リアル推しコスメ!

96 問い合わせ先リスト

100 期間限定連載

THE INCREDIBLE PHOT JOURNEY!

橋本将生 ／ 猪俣周杜 ／ 篠塚大輝

（timelesz）

02 トレンドメイクアップ