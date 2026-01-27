anan No. 2483 試し読みと目次
anan2483号とanan2483号スペシャルエディション（増刊号）は表紙のみが異なり、内容はすべて同一です。
|12
|
中島健人
銀河に駆ける☆エターナルシャイニングアイドル
—惹かれる星に生まれ落ちて
|24
|
表現のプロ・中島健人＆小田切ヒロの
“惹かれるビジュアル”談議。
|26
|
“好き”が溢れる瞬間とは?
惹かれる気持ち。
|28
|
『あの卓』の3人が恋愛トーク!
読者の意識調査から見えた、
2026年の恋愛のリアル。
|32
|
SPECIALエッセイ「惹かれるキモチ」
中前結花／坂口涼太郎
|34
|
仕草、話し方、マインドから読み解く、
惹きつける人の行動学。
|36
|
『おもいこみのノラ』がくれる、
惹かれるというあたたかい心の刺激。
|38
|
脳科学から見た恋愛現象って?
あなたの「好き」を解剖する。
|40
|
健全に楽しむための、
AIとの幸せな関係の築き方。
|45
|
なぜか心惹かれる
気になるカルチャーTOPICS
|53
|
ジュニア魅惑王
浮所飛貴（ACEes）／井上瑞稀（KEY TO LIT）／黒田光輝
|77
|
映画公開記念!
『新劇場版 銀魂 –吉原大炎上–』
伝説の帰還。
|86
|
まっすぐぶつかり合う姿に心打たれる、
『ラヴ上等』が教えてくれた、本気（マジ）の恋。
|92
|
CLOSE UP
佐藤大樹×八木勇征×中島颯太
（FANTASTICS）
同じ光を目指して。
|100
|
短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道#05
大西流星
君の素顔を独り占めした水曜日。
|
後ろ読み
スペシャル撮り下ろし＆インタビュー
プラバース
微笑みの凱旋。
|5
|
Food topics／真野知子
『Bacha Coffee』のミラノモーニング コーヒー
|7
|
Antenna
Nuance Color／Must Buy and News／Hot Drink
|10
|
Beauty news
New Item／お試し隊・里吉うたの（BEYOOOOONDS）
キミ色essence／杢代和人（原因は自分にある。）
|44
|
anan総研
お題「バレンタインデー」
|69
|Who’s Hot?／アオイヤマダ
|72
|
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
|74
|連載小説「王国」湊かなえ
|76
|江原啓之の愛ってなんなの?
|91
|
Femcare File
私とフェムケアの話。
|106
|
anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『ロビー！
4000億円を懸けた仁義なき18ホール』
TV ドラマプレミア23『キンパとおにぎり
〜恋するふたりは似ていてちがう〜』
Movie お杉とB子のMOVIE TALK『ブゴニア』
Music Tommy february6 Tommy heavenly6
Music SHISHAMO
TV『違国日記』
Book 綿矢りさ『グレタ・ニンプ』
|111
|
益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「手をつなぐ」「結局」
|112
|今週の運勢 2月10日〜2月17日
|114
|
林 真理子「美女入門」
「お風呂の悩み」
|115
|次号予告