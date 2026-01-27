マガジンワールド

anan No. 2483 試し読みと目次

anan2483号とanan2483号スペシャルエディション（増刊号）は表紙のみが異なり、内容はすべて同一です。
 
12 中島健人
銀河に駆ける☆エターナルシャイニングアイドル
—惹かれる星に生まれ落ちて
24 表現のプロ・中島健人＆小田切ヒロの
“惹かれるビジュアル”談議。
26 “好き”が溢れる瞬間とは?
惹かれる気持ち。
28 『あの卓』の3人が恋愛トーク!
読者の意識調査から見えた、
2026年の恋愛のリアル。
32 SPECIALエッセイ「惹かれるキモチ」
中前結花坂口涼太郎
34 仕草、話し方、マインドから読み解く、
惹きつける人の行動学。
36 『おもいこみのノラ』がくれる、
惹かれるというあたたかい心の刺激。
38 脳科学から見た恋愛現象って?
あなたの「好き」を解剖する。
40 健全に楽しむための、
AIとの幸せな関係の築き方。
45 なぜか心惹かれる
気になるカルチャーTOPICS
53 ジュニア魅惑王
浮所飛貴（ACEes）井上瑞稀（KEY TO LIT）黒田光輝
77 映画公開記念!
『新劇場版 銀魂 –吉原大炎上–』
伝説の帰還。
86 まっすぐぶつかり合う姿に心打たれる、
『ラヴ上等』が教えてくれた、本気（マジ）の恋。
92 CLOSE UP
佐藤大樹×八木勇征×中島颯太
（FANTASTICS）
同じ光を目指して。
100 短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道#05
大西流星
君の素顔を独り占めした水曜日。
後ろ読み
スペシャル撮り下ろし＆インタビュー
プラバース
微笑みの凱旋。
5 Food topics／真野知子
『Bacha Coffee』のミラノモーニング コーヒー
7 Antenna
Nuance Color／Must Buy and News／Hot Drink
10 Beauty news
New Item／お試し隊・里吉うたの（BEYOOOOONDS）
キミ色essence／杢代和人（原因は自分にある。）
44 anan総研
お題「バレンタインデー」
69 Who’s Hot?／アオイヤマダ
72 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
74 連載小説「王国」湊かなえ
76 江原啓之の愛ってなんなの?
91 Femcare File
私とフェムケアの話。
106 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『ロビー！
4000億円を懸けた仁義なき18ホール』
TV ドラマプレミア23『キンパとおにぎり
〜恋するふたりは似ていてちがう〜』
Movie お杉とB子のMOVIE TALK『ブゴニア』
Music Tommy february6　Tommy heavenly6
Music SHISHAMO
TV『違国日記』
Book 綿矢りさ『グレタ・ニンプ』
111 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「手をつなぐ」「結局」
112 今週の運勢 2月10日〜2月17日
114 林 真理子「美女入門」
「お風呂の悩み」
115 次号予告


