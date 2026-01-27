anan No. 2483 試し読みと目次

12 中島健人

銀河に駆ける☆エターナルシャイニングアイドル

—惹かれる星に生まれ落ちて

24 表現のプロ・中島健人＆小田切ヒロの

“惹かれるビジュアル”談議。

26 “好き”が溢れる瞬間とは?

惹かれる気持ち。

28 『あの卓』の3人が恋愛トーク!

読者の意識調査から見えた、

2026年の恋愛のリアル。

32 SPECIALエッセイ「惹かれるキモチ」

中前結花 ／ 坂口涼太郎

34 仕草、話し方、マインドから読み解く、

惹きつける人の行動学。

36 『おもいこみのノラ』がくれる、

惹かれるというあたたかい心の刺激。

38 脳科学から見た恋愛現象って?

あなたの「好き」を解剖する。

40 健全に楽しむための、

AIとの幸せな関係の築き方。

45 なぜか心惹かれる

気になるカルチャーTOPICS

53 ジュニア魅惑王

浮所飛貴 （ACEes） ／ 井上瑞稀 （KEY TO LIT） ／ 黒田光輝

77 映画公開記念!

『新劇場版 銀魂 –吉原大炎上–』

伝説の帰還。

86 まっすぐぶつかり合う姿に心打たれる、

『ラヴ上等』が教えてくれた、本気 （マジ） の恋。

92 CLOSE UP

佐藤大樹 × 八木勇征 × 中島颯太

（FANTASTICS）

同じ光を目指して。

100 短期集中連載

なにわ男子 カレンダーへの道#05

大西流星

君の素顔を独り占めした水曜日。