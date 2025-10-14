マガジンワールド

anan No. 2469 試し読みと目次

anan2469号とanan2469号スペシャルエディション（増刊号）は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
12 佐藤勝利（timelesz）
王道と異端の狭間で。
写真・石田真澄
26 編集部が全部試して選びました!
カラダにいいもの
大賞 2025・秋!
36 自分だけの相棒ができちゃう!?
生成AIをヘルスケアにフル活用!
38 噛むほどに美肌、美髪に!?
キレイを作る新習慣、“ガムトレ”に挑戦!
40 中から、外から、カラダをいたわる、
お助けアイテムをピックアップ。
43 溜まった疲れを取る最適解とは?
疲労回復バイブル
51 PLAVE
You bloom in our soul.
どこまでも続く、僕らの物語。

特別付録
PLAVE SPECIAL CARDS
72 干して、凍らせて、栄養アップ。
秋の味覚“きのこ”のごちそうレシピ。
76 –Team"S"pecial–
NOSUKEさんが教える
ダンエク＆ダンスト Vol.04
80 anan Beauty Special
庄司浩平
Theme　メガネ映えメイク
後ろ読み
もふもふがいる幸せ。
にゃんこ♡LOVE
ほっこり秋編
5 Food topics／宇賀なつみ
『香港麺 新記』の豚ロースの甘い黒酢炒め
7 Antenna
Leopard／Must Buy and News／Ageing Effects
10 Beauty news
New Item／お試し隊・プー・ルイ
美ジュ-1グランプリ／荒川（エルフ）
42 Femcare File
女性に寄り添う防災の選択肢。
63 Who’s Hot?／庄司浩平
66 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×山崎まどか
68 連載小説「王国」湊かなえ
70 江原啓之の愛ってなんなの?
71 anan総研
お題「お酒」
84 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『君の顔では泣けない』
TV 『もしもこの世が舞台なら、
楽屋はどこにあるのだろう』
Comic　かわじろう
『あたらしいともだち かわじろう短編集』
Movie 『ひとつの机、ふたつの制服』
Music　eill
Book　原 浩『身から出た闇』
Radio 『ミルクボーイのそれオカンに言うといて！』
88 Perfume「新それってわからん!」
のっち「のっちのイチブ」
89 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「人間以外」「カラダにいいもの」「回想」
90 今週の運勢 10月29日〜11月4日
93 次号予告
94 林 真理子「美女入門」
「美女を求めて三十年」


