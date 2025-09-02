anan No. 2463 試し読みと目次

12 NEWS

心、揺さぶる哲学。

熱い気持ちを生み出す、エンタメの今。

熱狂のカタチ 2025

24 万バズが生まれる瞬間!

今、熱狂を巻き起こす方程式。

28 長澤まさみ × 永瀬正敏

江戸芸術から見る、命をかけて、表現するということ。

32 おひな様・ひなぽんが語り尽くす、

今、みんなが『今日好き』に夢中なわけ。

34 まだまだ止まらない、“恋リア沼”へようこそ。

ここ10年の人気番組プレイバック!

36 KAWAIIを生み出すクリエイターに聞く!

日本中を虜にするKAWAII LAB.大解剖。

38 市川團子

伝統の中に宿る、しなやかな心。

40 JASP.ER

人気俳優が集結! 話題のT-POPのニューウェーブに直撃。

47 大人気パレードからモノマネの聖地まで。

私的熱狂の現場潜入レポート。

55 ふぉ〜ゆ〜

ひたむきなエンターテイナー。

71 Special撮り下ろし＆インタビュー

2時だとか

狂騒とエレガンス

78 「オカダのミカタ」

岡田准一

Vol.2 樂焼

98 発表! 第1回anan新作マンガ大賞