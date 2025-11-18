anan No. 2474 試し読みと目次
anan2474号とanan2474号スペシャルエディション（増刊号）は表紙のみが異なり、内容はすべて同一です。
|4
|村上春樹 村上ラヂオ特別編「公園のいつものベンチで」
|14
|
ありがとう! 55年の感謝を込めて!
創刊55th 記念号
|16
|
わたしとanan
黒柳徹子さん
anan命名秘話からパンダ愛まで!
エンタメ界のレジェンドが語ります。
|18
|
Snow Man
ananパンダになる!
|36
|
わたしとanan
林真理子さん×酒井順子さん登場。
内から、外から本誌を見つめてきた二人がananの55年を振り返る。
|40
|
わたしとanan
江原啓之さんからの愛のメッセージ。
Go! Go! anan いつまでも!
|42
|
表紙を一番多く飾ったスター。
木村拓哉さんと、ananの思い出。
|46
|時代をめぐるanan表紙展。
|72
|
「時代の顔」が一堂に会する年に1度のお祭り!
anan AWARDとスターたち。
SixTONES／Snow Man／岡田准一／山田涼介／timelesz
|94
|
女子カルチャーとanan
乃木坂46と振り返るanan女子カルチャー。
|100
|
ミュージシャンとanan
ページを開けば時代が聞こえてくる!
ananが捉えたミュージシャンの肖像。
|106
|
アスリートとanan
記憶と記録に残る活躍にエールを!
ananが応援してきたアスリート。
|110
|
トレンドスターとanan
なにわ男子／Travis Japan／Aぇ! group
|122
|
名探偵コナンとanan
“大人のため”の特集を模索し8年。
『名探偵コナン』との化学反応。
|124
|
にじさんじとanan
VTuberの活躍は、配信を飛び出し誌面にも!
「にじさんじ」とのコラボレーション。
|126
|
ちいかわとanan
スペシャル付録シールも話題に!
「ちいかわ」との可愛さ満点コラボを振り返る。
|128
|
HoYoverseとanan
ファイノンとフォン・ライカンのスペシャルメッセージも!
HoYoverseの大人気ゲームとananとの唯一無二の歩み。
|132
|
小説とanan
4人の作家が語ります!
小説を書く場所としてのanan。
|9
|
Food topics／chico
『ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ』のナポレオン（オーダーケーキ）
|11
|
Antenna
Red／Must Buy and News／Panda
|136
|
稲垣吾郎 シネマナビ!
「映画を通じて、見える世界」
|138
|
中島健人の KENTREND
「＃僕とanan」
|140
|
Perfume「新それってわからん!」
「これまでの5年、これからの5年」
|142
|
ゲームクリエイター小島秀夫の
an-an-an、とっても大好き○○○○●
|144
|
食や知のコラムを支える、
連載陣からのメッセージ。
Food topics／長谷川あかり・真野知子・chico・宇賀なつみ
社会のじかん／堀潤＆五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
|146
|
お金の教科書
お金と女性の55年
|147
|
Femcare File
自然由来の成分でゆらぎにアプローチ。
|149
|
anan総研
お題「あなたとanan」
|150
|今週の運勢 12月3日〜12月9日
|152
|
益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「55歳」
|154
|次号予告
|156
|
林 真理子「美女入門」
「完ペキな肉食は」