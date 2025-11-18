anan No. 2474 試し読みと目次

4 村上春樹 村上ラヂオ特別編 「公園のいつものベンチで」

14 ありがとう! 55年の感謝を込めて!

創刊 55 th 記念号

16 わたしとanan

黒柳徹子さん

anan命名秘話からパンダ愛まで!

エンタメ界のレジェンドが語ります。

18 Snow Man

ananパンダになる!

36 わたしとanan

林真理子さん×酒井順子さん登場。

内から、外から本誌を見つめてきた二人がananの55年を振り返る。

40 わたしとanan

江原啓之さんからの愛のメッセージ。

Go! Go! anan いつまでも!

42 表紙を一番多く飾ったスター。

木村拓哉さんと、ananの思い出。

46 時代をめぐるanan表紙展。

72 「時代の顔」が一堂に会する年に1度のお祭り!

anan AWARDとスターたち。

SixTONES ／ Snow Man ／ 岡田准一 ／ 山田涼介 ／ timelesz

94 女子カルチャーとanan

乃木坂46と振り返るanan女子カルチャー。

100 ミュージシャンとanan

ページを開けば時代が聞こえてくる!

ananが捉えたミュージシャンの肖像。

106 アスリートとanan

記憶と記録に残る活躍にエールを!

ananが応援してきたアスリート。

110 トレンドスターとanan

なにわ男子 ／ Travis Japan ／ Aぇ! group

122 名探偵コナンとanan

“大人のため”の特集を模索し8年。

『名探偵コナン』との化学反応。

124 にじさんじとanan

VTuberの活躍は、配信を飛び出し誌面にも!

「にじさんじ」とのコラボレーション。

126 ちいかわとanan

スペシャル付録シールも話題に!

「ちいかわ」との可愛さ満点コラボを振り返る。

128 HoYoverseとanan

ファイノンとフォン・ライカンのスペシャルメッセージも!

HoYoverseの大人気ゲームとananとの唯一無二の歩み。