anan No. 2474 試し読みと目次

anan2474号とanan2474号スペシャルエディション（増刊号）は表紙のみが異なり、内容はすべて同一です。
 
4 村上春樹 村上ラヂオ特別編「公園のいつものベンチで」
14 ありがとう! 55年の感謝を込めて!
創刊55th 記念号
16 わたしとanan
黒柳徹子さん
anan命名秘話からパンダ愛まで!
エンタメ界のレジェンドが語ります。
18 Snow Man
ananパンダになる!
36 わたしとanan
林真理子さん×酒井順子さん登場。
内から、外から本誌を見つめてきた二人がananの55年を振り返る。
40 わたしとanan
江原啓之さんからの愛のメッセージ。
Go! Go! anan いつまでも!
42 表紙を一番多く飾ったスター。
木村拓哉さんと、ananの思い出。
46 時代をめぐるanan表紙展。
72 「時代の顔」が一堂に会する年に1度のお祭り!
anan AWARDとスターたち。
SixTONESSnow Man岡田准一山田涼介timelesz
94 女子カルチャーとanan
乃木坂46と振り返るanan女子カルチャー。
100 ミュージシャンとanan
ページを開けば時代が聞こえてくる!
ananが捉えたミュージシャンの肖像。
106 アスリートとanan
記憶と記録に残る活躍にエールを!
ananが応援してきたアスリート。
110 トレンドスターとanan
なにわ男子Travis JapanAぇ! group
122 名探偵コナンとanan
“大人のため”の特集を模索し8年。
『名探偵コナン』との化学反応。
124 にじさんじとanan
VTuberの活躍は、配信を飛び出し誌面にも!
「にじさんじ」とのコラボレーション。
126 ちいかわとanan
スペシャル付録シールも話題に!
「ちいかわ」との可愛さ満点コラボを振り返る。
128 HoYoverseとanan
ファイノンとフォン・ライカンのスペシャルメッセージも!
HoYoverseの大人気ゲームとananとの唯一無二の歩み。
132 小説とanan
4人の作家が語ります!
小説を書く場所としてのanan。
9 Food topics／chico
『ラ・ブティック・ドゥ・ユキノシタ・カマクラ』のナポレオン（オーダーケーキ）
11 Antenna
Red／Must Buy and News／Panda
136 稲垣吾郎 シネマナビ!
「映画を通じて、見える世界」
138 中島健人の KENTREND
「＃僕とanan」
140 Perfume「新それってわからん!」
「これまでの5年、これからの5年」
142 ゲームクリエイター小島秀夫の
an-an-an、とっても大好き○○○○●
144 食や知のコラムを支える、
連載陣からのメッセージ。
Food topics／長谷川あかり・真野知子・chico・宇賀なつみ
社会のじかん／堀潤＆五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
146 お金の教科書
お金と女性の55年
147 Femcare File
自然由来の成分でゆらぎにアプローチ。
149 anan総研
お題「あなたとanan」
150 今週の運勢 12月3日〜12月9日
152 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「55歳」
154 次号予告
156 林 真理子「美女入門」
「完ペキな肉食は」


