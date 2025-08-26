anan No. 2462 試し読みと目次

12 宮舘涼太 （Snow Man）

虹色の鳥、虹色の華。

28 自分の可能性を広げるためのto do

素を磨く 2025

自分自身の本質に目を向ける。

“素活”の大切さ。

32 “素活”1

磨く前にまずはやっておきたい、

“素”に向き合うための4つの“Do”。

36 “素活”2

AIの進化に負けない素材としての力。

“これからのスキル”を身につけよう。

40 “素活”3

自分をいたわる大切なひととき。

ベースを整えるパーツケアのすすめ。

45 ジャーナリング、K-POP、ドラマ…。

身につく“コツ”をおさえて究める、

語学マスターへの道。

53 劇場版

『鬼滅の刃』

無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来

無数の鬼が棲まう闇へ—。

73 CLOSE UP

M!LK

無垢と絢爛。

82 “素活”4

鶴崎修功さん＆山本祥彰さん登場!

QuizKnockと学ぶ、

暮らしに役立つ数学的思考。

86 素を磨く人1

志田彩良

凛として、可憐。

88 素を磨く人2

なえなの

全力で、自己肯定!!