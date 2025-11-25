anan No. 2475 試し読みと目次
anan2475号とanan2475号スペシャルエディション（増刊号）は表紙のみが異なり、内容はすべて同一です。
DOMOTO
重ねた愛しさを。
2026年前半、あなたの
恋と運命。
G・ダビデ研究所監修
12星座が示す恋と運命のゆくえ。
読者の皆さまへ Special Message 1 石井ゆかり
2026年上半期、
ひとりひとりの「新しい闘い」。
星ひとみの「天星術」で知る、
本当の自分と幸せな恋。
読者の皆さまへ Special Message 2 水晶玉子
世界の形がクリアになる年。
あなただけの“星”を見つけて、一歩を踏み出して。
馬、ジョッキー、レース、グルメ…。
楽しみ方が満載の競馬に注目!
anan流・競馬観戦のススメ。
鏡リュウジ監修
仕事のキャリアアップを狙う!
水星星座で読み解く、鏡流・転生占い。
ジュニア初恋王
深田竜生（ACEes）／稲葉通陽（B&ZAI）／永岡蓮王（AmBitious）
竹内涼真
町田啓太
熱狂の渦に揺れる憧憬。
マインドシフトを最適に導く!
Keikoの月星座が知らせる、
あなたと新時代の交差点。
CLOSE UP
上白石萌歌
高橋恭平（なにわ男子）
木村柾哉（INI）
中島颯太（FANTASTICS）
May I be ROMANTIC…?
Food topics／真野知子
『バブカカダブラ』のバブカシリーズ
Antenna
Puffer Jacket／Must Buy and News／Candle
Beauty news
New Item／お試し隊・花山瑞貴
美容の坂道のぼり隊／守屋麗奈（櫻坂46）
Femcare File
潤いをダイレクトに届けるアプローチ。
|Who’s Hot?／サニーデイ・サービス
|
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×澤部 渡
|連載小説「王国」湊かなえ
|江原啓之の愛ってなんなの?
|
anan総研
お題「ご褒美スイーツ」
anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！ SPECIAL
2025年のベストムービーを発表。
Stage パルコ・プロデュース 2025『シャイニングな女たち』
Movie『エディントンへようこそ』
Book 石田夏穂『緑十字のエース』
Comic 山口 晃『趣都』
Movie お杉とB子のMOVIE TALK
『プラハの春 不屈のラジオ報道』
Music ポルカドットスティングレイ
Art TOKYO ART BOOK FAIR 2025
Perfume「新それってわからん!」
あ〜ちゃん「あ〜ちゃんの発ぽ〜♡最（仮）」
益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「ラブソング」
|今週の運勢 12月10日〜12月16日
|
林 真理子「美女入門」
「ただいま冬支度」
|次号予告