Next Issue No. 2461 9月3日 発売
-
Cover
道枝駿佑
高橋恭平
（なにわ男子）
-
発表! 2025年秋 anan
モテコスメ大賞
-
［ ニュース部門 ］
この秋確実に手に入れたい、
マストバイアイテム大発表!
-
［ トレンド部門 ］
気になるあの人が纏う!
旬顔をつくる新色カタログ。
山田杏奈
RUI（BMSG TRAINEE）
大野愛実（日向坂46）
-
［ ベースメイク部門 ］
作り込み感ゼロ
“上質ツヤ肌”演出ベース。
岩本蓮加（乃木坂46）
-
［ スキンケア部門 ］
健やかな美肌を育む、
最新スキンケアトピック。
-
［ パーツケア部門 ］
美は細部に宿る!
美人度がアガる、最新パーツケア。
-
［ 定番部門 ］
今こそ見直しどき!?
キレイを底上げする土台ケアアイテム。
-
エイジレス、ジェンダーレス、リミットレス…
美容賢者たちの“ボーダレス美容”論。
-
スペシャルグラビア
桜木みなと（宝塚歌劇団・宙組）
-
Aぇ! group連載
Aぇ! 男たち VOL.4
佐野晶哉
-
ジュニア美肌王
佐藤龍我（ACEes）／ 今野大輝（B&ZAI）／ 織山尚大（少年忍者）