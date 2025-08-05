マガジンワールド

Next Issue No. 2461 9月3日 発売

  • Cover
    道枝駿佑
    高橋恭平
    （なにわ男子）
  • 発表! 2025年秋 anan
    モテコスメ大賞
  • ［ ニュース部門 ］
    この秋確実に手に入れたい、
    マストバイアイテム大発表!
  • ［ トレンド部門 ］
    気になるあの人が纏う!
    旬顔をつくる新色カタログ。
    山田杏奈
    RUI（BMSG TRAINEE）
    大野愛実（日向坂46）
  • ［ ベースメイク部門 ］
    作り込み感ゼロ
    “上質ツヤ肌”演出ベース。
    岩本蓮加（乃木坂46）
  • ［ スキンケア部門 ］
    健やかな美肌を育む、
    最新スキンケアトピック。
  • ［ パーツケア部門 ］
    美は細部に宿る!
    美人度がアガる、最新パーツケア。
  • ［ 定番部門 ］
    今こそ見直しどき!?
    キレイを底上げする土台ケアアイテム。
  • エイジレス、ジェンダーレス、リミットレス…
    美容賢者たちの“ボーダレス美容”論。
  • スペシャルグラビア
    桜木みなと（宝塚歌劇団・宙組）
  • Aぇ! group連載
    Aぇ! 男たち VOL.4
    佐野晶哉
  • ジュニア美肌王
    佐藤龍我（ACEes）今野大輝（B&ZAI）織山尚大少年忍者）
アンアン No. 2460

最高の睡眠2025/二宮和也

880円 — 2025.08.27
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2460 —『最高の睡眠2025/二宮和也』
紙版
定期購読／バックナンバー
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。