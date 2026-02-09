anan No. 2485 試し読みと目次
末澤誠也（Aぇ! group）
未来への咆哮。
受け継がれていく真髄。
エンタメの
系譜 2026
『教場』が大型4連作で確立した、
俳優たちの新たなるブーストポイント。
現代からみるとファンタジー、なのにリアル!
映画もドラマも、ネオ時代劇時代が到来。
50年の歴史を紡ぐ特撮ヒーローの最前線。
「PROJECT R.E.D.」がもたらす革命とは。
秋元康、オーディション始動。
専用劇場から発信する、
ボーイズグループの創生。
スポーツエンタメの王道、
メジャーリーグベースボール、始まるよ!
YOSHIKI
A moment lasts Forever
トキメキ、共感、夢物語…etc
今も昔もラブコメが最高な理由。
feat.伊野尾 慧
関西ジュニアが紡ぐ、夢への歴史。
大阪松竹座、僕らのエピローグ。
CLOSE UP
風間柚乃×礼華はる（宝塚歌劇団・月組）
月に照らされて。
短期集中連載
舞台『AmberS –アンバース–』をめぐる世界。
AmberS Universe vol.1
加藤シゲアキ
「創造」の一手。
短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道#07
大橋和也
君に心酔しきった金曜日。
Food topics／宇賀なつみ
『白金 酉玉 別館』の皮の佃煮
Antenna
Stripe／Must Buy and News／Morning Essentials
Beauty news
New Item／お試し隊・真下みこと
美ジュ-1グランプリ／植田紫帆（オダウエダ）
anan総研
お題「相談してみた・されてみた」
|Who’s Hot?／伊澤彩織
社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×綿矢りさ
|連載小説「王国」湊かなえ
|江原啓之の愛ってなんなの?
|
anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『しあわせな選択』
Music 上白石萌音
Art テート美術館 — YBA & BEYOND
世界を変えた90s英国アート
Book 更地 郊『粉瘤息子都落ち択』
Comic よしながふみ『Talent—タレント—』1
Movie お杉とB子のMOVIE TALK『嵐が丘』
Sports AFC女子アジアカップオーストラリア2026
|今週の運勢 2月25日〜3月3日
|次号予告
|
益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「思い出」
|
林 真理子「美女入門」
「美女が着し服」