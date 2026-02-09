マガジンワールド

anan No. 2485 試し読みと目次

『anan No.2485』『anan No.2485増刊』は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
14 末澤誠也（Aぇ! group）
未来への咆哮。
30 受け継がれていく真髄。
エンタメの
系譜 2026
32 『教場』が大型4連作で確立した、
俳優たちの新たなるブーストポイント。
36 現代からみるとファンタジー、なのにリアル!
映画もドラマも、ネオ時代劇時代が到来。
40 50年の歴史を紡ぐ特撮ヒーローの最前線。
「PROJECT R.E.D.」がもたらす革命とは。
44 秋元康、オーディション始動。
専用劇場から発信する、
ボーイズグループの創生。
51 スポーツエンタメの王道、
メジャーリーグベースボール、始まるよ!
59 YOSHIKI
A moment lasts Forever
76 トキメキ、共感、夢物語…etc
今も昔もラブコメが最高な理由。
feat.伊野尾 慧
84 関西ジュニアが紡ぐ、夢への歴史。
大阪松竹座、僕らのエピローグ。
94 CLOSE UP
風間柚乃×礼華はる（宝塚歌劇団・月組）
月に照らされて。
102 短期集中連載
舞台『AmberS –アンバース–』をめぐる世界。
AmberS Universe vol.1
加藤シゲアキ
「創造」の一手。
108 短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道#07
大橋和也
君に心酔しきった金曜日。
7 Food topics／宇賀なつみ
『白金 酉玉 別館』の皮の佃煮
9 Antenna
Stripe／Must Buy and News／Morning Essentials
12 Beauty news
New Item／お試し隊・真下みこと
美ジュ-1グランプリ／植田紫帆（オダウエダ）
50 anan総研
お題「相談してみた・されてみた」
67 Who’s Hot?／伊澤彩織
70 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×綿矢りさ
72 連載小説「王国」湊かなえ
74 江原啓之の愛ってなんなの?
114 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『しあわせな選択』
Music 上白石萌音
Art テート美術館 — YBA & BEYOND
世界を変えた90s英国アート
Book 更地 郊『粉瘤息子都落ち択』
Comic よしながふみ『Talent—タレント—』1
Movie お杉とB子のMOVIE TALK『嵐が丘』
Sports AFC女子アジアカップオーストラリア2026
118 今週の運勢 2月25日〜3月3日
120 次号予告
121 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「思い出」
122 林 真理子「美女入門」
「美女が着し服」


アンアン No. 2485

エンタメの系譜2026/末澤誠也

880円 — 2026.02.25
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2485 —『エンタメの系譜2026/末澤誠也』
紙版
定期購読／バックナンバー
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。