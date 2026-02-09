anan No. 2485 試し読みと目次

14 末澤誠也 （Aぇ! group）

未来への咆哮。

30 受け継がれていく真髄。

エンタメの

系譜 2026

32 『教場』が大型4連作で確立した、

俳優たちの新たなるブーストポイント。

36 現代からみるとファンタジー、なのにリアル!

映画もドラマも、ネオ時代劇時代が到来。

40 50年の歴史を紡ぐ特撮ヒーローの最前線。

「PROJECT R.E.D.」がもたらす革命とは。

44 秋元康、オーディション始動。

専用劇場から発信する、

ボーイズグループの創生。

51 スポーツエンタメの王道、

メジャーリーグベースボール、始まるよ!

59 YOSHIKI

A moment lasts Forever

76 トキメキ、共感、夢物語…etc

今も昔もラブコメが最高な理由。

feat. 伊野尾 慧

84 関西ジュニア が紡ぐ、夢への歴史。

大阪松竹座、僕らのエピローグ。

94 CLOSE UP

風間柚乃 × 礼華はる （宝塚歌劇団・月組）

月に照らされて。

102 短期集中連載

舞台『AmberS –アンバース–』をめぐる世界。

AmberS Universe vol.1

加藤シゲアキ

「創造」の一手。