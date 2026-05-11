Ginza No. 349 試し読みと目次

030 ハイとローの組み合わせ

040 eri×原田 学対談

「チープ・シック」の視点から古着を楽しむということ

042 エプロン、アンダーウェア、ショーツ、スカーフ…

トレンドというとても大切なもの

058 スタイリスト杉本学子の

“ふつうの古着”を素敵に着ること

062 スポーツ、ワーク、アウトドア、ミリタリー

機能的なウエア その旬の選びかた

066 FETICO、pillings、R.ALAGAN、NOHRA

デザイナーが語る、古いもののうつくしさ

070 東京のよいお店にはマニアな店主

076 スタイリスト船越 綾が案内する

郊外の古着店 その買いかた