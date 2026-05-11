マガジンワールド

Ginza No. 349 試し読みと目次

2026 JULY
GINZA ISSUE 349

 

Tokyo FURUGI Cheap Chic 2026
古着で叶えるチープ・シック

030 ハイとローの組み合わせ
040 eri×原田 学対談
「チープ・シック」の視点から古着を楽しむということ
042 エプロン、アンダーウェア、ショーツ、スカーフ…
トレンドというとても大切なもの
058 スタイリスト杉本学子の
“ふつうの古着”を素敵に着ること
062 スポーツ、ワーク、アウトドア、ミリタリー
機能的なウエア その旬の選びかた
066 FETICO、pillings、R.ALAGAN、NOHRA
デザイナーが語る、古いもののうつくしさ
070 東京のよいお店にはマニアな店主
076 スタイリスト船越 綾が案内する
郊外の古着店 その買いかた
080 GINZA CHARMING BUSTERS
チープにシックにプレイフルに
私たちのおしゃれの工夫
 
FASHION
084 DREAM WATCHER
新作腕時計案内
092 見逃せない新作を予習
2026-27年秋冬コレクション
108 Canvas 井伊百合子×UDA
「白扇」
 
BEAUTY
100 では、ビューティの時間です!
102 雨の日と晴れの日のヘアケア
 
114 G’s interview　UTA
116 高杉真宙　SOUNDS TIGHT
 
023 G’s WONDER
026 G’s CHARM
122 G’s SCOOP LONGCHAMP
123 東京ケンチク物語
124 愛用ツールで何作る? UTA EATS!!
126 一生ものの、本と映画と音楽とアート。花梨
128 6月のエンタメの新作レビュー
129 HITO TONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
130 西澤千央／福田フクスケ／ストリーミング百人隊長
131 NEWLY OPENED “FOODIE”なあの人を誘って
133 小さな料理 大きな味 平松洋子
134 SHOP LIST
136 ホロスコープ 今月のえらい子ちゃん
138 Let me dance like a puppet on a string.
松尾スズキ


＊「私的なオノマトペ ハマ・オカモト」「Girl’s Column YJY松田ゆう姫／石田真澄」は休載です

ギンザ No. 349

古着で叶えるチープ・シック

950円 — 2026.06.12電子版あり
試し読み購入定期購読 (25%OFF)
ギンザ No. 349 —『古着で叶えるチープ・シック』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。