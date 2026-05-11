From Editors No. 349 This Issue 古着で叶えるチープ・シック

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古着で叶えるチープ・シック

みなさん、こんにちは。

GINZA 7月号は「古着」特集です。



伝説的な名著『チープ・シック』が教えてくれたのは、安いから選ぶのではなく、時代を超えて愛せる一着を見極め、長く付き合っていく。その哲学を、いま改めて見つめ直します。

消費のスピードに流されるのではなく、自分だけの定番や愛着のある服を育てたい。そんなとき、古着は最高の選択肢のひとつになるはずです。誰かが大切にしてきた服を受け継ぎ、自分らしいスタイルへと更新していく。その楽しさをこの一冊に詰め込みました。



今号では、愛すべき古着とハイファッションの組み合わせをはじめ、あえて古着から選びたいトレンドアイテムや機能性ウエア、マニアックな店主たちが語る古着の魅力、杉本学子さんに聞く「ふつうの古着の素敵な着かた」などなど、古着の面白さを様々な角度から深掘りしています。さらに、今欲しい新作ウォッチや2026-27年秋冬コレクションなど、気になる最新のファッション情報もお届けします。

また、俳優・高杉真宙さんによるファッションシューティングとインタビューも必見です。古着好きのルーツともいえるバンド音楽への愛についても語っていただきました。こちらもお見逃しなく。



それでは、今月もどうぞよろしくお願いいたします。

編集長

矢部光樹子



