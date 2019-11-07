マガジンワールド

Ginza No. 270　試し読みと目次

2019 DECEMBER

 

別冊付録 「CHANELの世界」

034 センスと刺激をください
ミュージシャンに夢中！
 
ミュージシャン
036 King Gnu 共鳴するフリーマインド
042 next diva style 歌姫たちのスタイルサーチ
048 OKAMOTO’S 三ノ輪橋で会いましょう
054 Muses in London Music ロンドンサウンドの気になるアイコンたち
064 台湾・マレーシア・タイ Yogee New Wavesのアジアツアー日誌
068 いま聴くべきは、アジア! 世界へ広がるオリエンタル旋風とは?
072 put your coat on like music 彼女が歌をうたうとき
078 私的なオノマトペ［特別編］ 丸さんとハマ君の私的な日々
084 もはやファッション小物!? 音楽ガジェット33
088 岡村靖幸 「音楽」がくれるもの
094 28人のベストソング いつまでも好きなミュージシャン
130 写真・水谷太郎 MUSIC, BE MOVED
136 QUEEN×PLAY＝「Q」? 舞台で感じるクイーンの躍動
140 チャーミングバスターズ あの曲を聴きながら
146 注目のミュージシャンに聞く、歌とこれから
152 最新MUSIC NEWS
 
BEAUTY
162 では、ビューティの時間です!
164 新時代のミューズたち
mekashi project at GINZA
 
031 ENFÖLD STYLE COUNCIL #93
104 GUCCI 木村カエラ catnapの愉悦
112 PRADA Groovy girls!
118 SAINT LAURENT ハッピー モーメント
122 BALENCIAGA 日常と非日常の狭間で
 
021 G’s WONDER／G’s CHARM／Hello my goodness
111 ginzamag.com
154 永山瑛太 写真 田中 泯
158 朝吹真理子のデザイナー訪問記 井野将之
172 Girl’s Column YJYゆう姫／石田真澄／aggiiiiiii
175 G’s STORY
176 INTERVIEW 伊藤修子
178 G’s SCOOP+
179 G’s SCOOP CELINE
181 G’s SCOOP ANNA SUI
183 東京ケンチク物語
184 WHO’S NEXT? 今月の気になるあの子
185 ギンザ淑女のニッポン歳時記
186 一生ものの、本と映画と音楽とアート。 幡野広志
188 11月のエンタメの新作レビュー
189 HITOTONARI 中村佳穂／
なんでも古典芸能でムリクリ相談室 木ノ下裕一
190 aCKy／西澤千央／浅生 鴨／福田フクスケ／
ストリーミング百人隊長
192 その日の花。 河村敏栄、松原博子
195 you are so cute! 長島有里枝
196 小さな料理 大きな味 平松洋子
197 それゆけNEW OPEN
198 G’s STORY
200 SHOP LIST
202 HOROSCOPE 今月のえらい子ちゃん
205 人生の謎について 松尾スズキ


ギンザ No. 270

ミュージシャンに夢中!

840円 — 2019.11.12
試し読み購入定期購読 (17%OFF)
ギンザ No. 270 —『ミュージシャンに夢中!』
紙版
定期購読／バックナンバー

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。