Popeye No. 882 試し読みと目次
2020 OCTOBER ISSUE 882
CONTENTS
CONTENTS
|026
|特集
CITY BOY’S ESSENTIALS
2020AUTUMN/WINTER FASHION ISSUE
ベーシックな服を
ちゃんと着る。
shirt/sweatshirt/sweater/cut & sewn/
leather jacket/oiled jacket/stadium jumper/
tailored jacket/long sleeve t-shirt/
coat/anorak/down jacket/football uniform/
military/fleece/trousers/bag/
cap & hat/muffler/leather shoes/sneaker
shirtシャツ、スウェット、コートなどなど21カテゴリーで、どんな服が欲しくて、その理由はなぜか。よーく考えてこの秋冬に着るものを定めよう。
|WELCOME
TO MY CLOSET.
気になる2人のクローゼットをお手本に。
この秋冬に着るものをすべて見せてもらった。
|056
|Part.1
クリス・ギブスの場合
|084
|Part.2
モデカイ・ルビンスタインの場合
|015
|POP×EYE
|163
|POPEYE JOURNAL
大人になるもんか。 聞き手・池田エライザ
ゲスト・オダギリジョー
ONGAKU 三題噺 松永良平
本と映画のはなし。 尹 雄大
気分はジャンヌ・ダルク～華麗なる平和活動日誌～
しまおまほ
POP-EYE CINEMA 三宅 唱
ステイホームショッピング セク山
Bonjour Paris ラムダン・トゥアミ
アセンションプリーズ！ TAMURA KING
聞こえるニューヨーク HEARD ON THE STREET PETER ARKLE
|171
|popeye notes
|175
|TET’S ROOM 西山 徹
|176
|SING IN ME 坂口恭平
|177
|のみ歩きノート 牧野伊三夫
|178
|二十歳のとき、何をしていたか？
第3回 せきしろ
|180
|続・味な店 平野紗季子
|182
|POPEYE FORUM
|184
|東京タイアップデート 大根 仁
|185
|青春狂の詩 岡宗秀吾
|186
|私のBEST 3 DISHES 上出遼平
|187
|T-SHIRT TO WATCH 映画とＴシャツと私
野村訓市
|188
|MADMEN 滝本 誠
|189
|こんな仕事があったのか
|190
|TO DO LIST
|192
|HELLO MY NAME IS…
|198
|シティボーイの憂鬱 & 次号予告
※「リリー・フランキーの珍道中絵日記」は都合により休載させていただきます。