マガジンワールド

Popeye No. 892　試し読みと目次

2021 AUGUST ISSUE 892
CONTENTS

特集
GOOD MUSIC
なにはともあれ、
いい音楽が必要だ。
 
016 まずはこのミュージシャン、
聴いてみてよ！
最高の夏を約束する19組のインタビュー。
じっくり読みながら、楽しく聴こう！
044 MUSIC & THE CITY
●サウスロンドン　●ミュンヘン
カルチャーが交錯し、新しい音楽が生まれる。
グッドミュージックが鳴ってる街を現地取材。
054 CDで探そう。
062 PHYSICAL COLUMN:
レコードでも。/カセットでも。
064 Watch Music Video
and Love Music More.
●グッドミュージックしか手掛けない、
2人の映像作家とMVの話。
●ミュージシャンが好きなMV。
068 映画とドラマは、
音楽との出合いの場。
Talking about Good Soundtracks
サブスク以上に聴き流してないだろうね？
サウンドトラックを今、もっと見直そう。
076 あの人が出合ってきた音楽。
080 BGMも、いいじゃない。
085 アニソン入門。
POPEYE ANIME SONG BOOK
フライング・ロータスの『YASUKE』観た？
アニソンを「音楽」として聴くのは、今だ。
007 POP×EYE
107 POPEYE JOURNAL
君といる街。　松岡茉優
ONGAKU 三題噺　松永良平
本と映画のはなし。　平松 麻
しまおまほのセクよろ～season2～
しまおまほ
POP-EYE CINEMA　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
Bonjour Paris　ラムダン・トゥアミ
アセンションプリーズ！　TAMURA KING
聞こえるニューヨーク HEARD ON THE STREET
PETER ARKLE
115 popeye notes
119 TET’S ROOM　西山 徹
120 SING IN ME　坂口恭平
121 のみ歩きノート　牧野伊三夫
122 二十歳のとき、何をしていたか？
第13回　宮藤官九郎
124 POPEYE FORUM
126 東京タイアップデート　大根 仁
127 青春狂の詩　岡宗秀吾
128 私のBEST 3 DISHES　土谷未央
129 T-SHIRT TO WATCH　映画とＴシャツと私
野村訓市
130 SCIENCE ON THE TABLE
131 こんな仕事があったのか
132 superrrrrrr ART WALL extra edition
interview : KAWS
136 HELLO MY NAME IS……
144 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※「リリー・フランキーの珍道中絵日記」は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 892

なにはともあれ、いい音楽が必要だ。

880円 — 2021.07.09
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ポパイ No. 892 —『なにはともあれ、いい音楽が必要だ。』
紙版
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