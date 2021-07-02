Popeye No. 892 試し読みと目次
2021 AUGUST ISSUE 892
CONTENTS
CONTENTS
|特集
GOOD MUSIC
なにはともあれ、
いい音楽が必要だ。
|016
|まずはこのミュージシャン、
聴いてみてよ！
最高の夏を約束する19組のインタビュー。
じっくり読みながら、楽しく聴こう！
|044
|MUSIC & THE CITY
●サウスロンドン ●ミュンヘン
カルチャーが交錯し、新しい音楽が生まれる。
グッドミュージックが鳴ってる街を現地取材。
|054
|CDで探そう。
|062
|PHYSICAL COLUMN:
レコードでも。/カセットでも。
|064
|Watch Music Video
and Love Music More.
●グッドミュージックしか手掛けない、
2人の映像作家とMVの話。
●ミュージシャンが好きなMV。
|068
|映画とドラマは、
音楽との出合いの場。
Talking about Good Soundtracks
サブスク以上に聴き流してないだろうね？
サウンドトラックを今、もっと見直そう。
|076
|あの人が出合ってきた音楽。
|080
|BGMも、いいじゃない。
|085
|アニソン入門。
POPEYE ANIME SONG BOOK
フライング・ロータスの『YASUKE』観た？
アニソンを「音楽」として聴くのは、今だ。
|007
|POP×EYE
|107
|POPEYE JOURNAL
君といる街。 松岡茉優
ONGAKU 三題噺 松永良平
本と映画のはなし。 平松 麻
しまおまほのセクよろ～season2～
しまおまほ
POP-EYE CINEMA 三宅 唱
ステイホームショッピング セク山
Bonjour Paris ラムダン・トゥアミ
アセンションプリーズ！ TAMURA KING
聞こえるニューヨーク HEARD ON THE STREET
PETER ARKLE
|115
|popeye notes
|119
|TET’S ROOM 西山 徹
|120
|SING IN ME 坂口恭平
|121
|のみ歩きノート 牧野伊三夫
|122
|二十歳のとき、何をしていたか？
第13回 宮藤官九郎
|124
|POPEYE FORUM
|126
|東京タイアップデート 大根 仁
|127
|青春狂の詩 岡宗秀吾
|128
|私のBEST 3 DISHES 土谷未央
|129
|T-SHIRT TO WATCH 映画とＴシャツと私
野村訓市
|130
|SCIENCE ON THE TABLE
|131
|こんな仕事があったのか
|132
|superrrrrrr ART WALL extra edition
interview : KAWS
|136
|HELLO MY NAME IS……
|144
|シティボーイの憂鬱 & 次号予告
※「リリー・フランキーの珍道中絵日記」は都合により休載させていただきます。