マガジンワールド

Popeye No. 952 試し読みと目次

2026 AUGUST ISSUE 952
CONTENTS

特集
東京から南へ。
To the South, from Tokyo
 
020 湘南カウンティを、端から端まで。
The Area Guide of Shonan County
逗子 Zushi / 葉山 Hayama /
鎌倉 Kamakura / 大船 Ofuna /
江ノ島→茅ヶ崎 Enoshima → Chigasaki / 大磯 Oiso
034 Getting to Know the Shonan Beaches
“湘南のビーチ”って何だ？
036 僕の好きな湘南
30 of Our Favorite Places in Shonan
042 横濱で、今日はホッピング。
The Guide to Hopping around Yokohama
Art …… 歩けばアートに出合える街だ。
Bar Hopping …… 野毛の“新旧”酒場はしご案内。
Chinese & Cocktail …… 中華とバー。
Music …… グッド・ミュージック・クルージング。
056 僕の好きな横濱
21 of Our Favorite Places in Yokohama
061 東京から南へ向かうルートには
いったい何があるというのですか？
Southbound Route & Cruise Guide from Tokyo
1. 産業道路を走り、ベイブリッジを渡る /
2. 京急本線・逗子線・久里浜線 / 3. 東急東横線 /
4. 第三京浜から東海道へ / 5. 国道246号と国道467号
084 東京の南側
The Extreme South Side Quest of Tokyo
南の方の東急線 …… 多摩川線・池上線・大井町線・目黒線
大田区のど真ん中 …… 大森・蒲田・雑色
094 僕の一泊二日三浦旅。
Go Further South!
099 いつか泊まりたいクラシックな宿。
CLASSIC HOTEL I WANT TO STAY AT SOMEDAY
 
007 POP×EYE
016 君といる街　白鳥玉季
112 バッファを追って。　西山 徹
114 リリー・フランキーの珍道中絵日記
リリー・フランキー
115 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　池松壮亮
ONGAKU 三題噺　松永良平
今月の副読書。　西井 開
ミュージック考現学　高橋芳朗
大人になりましょう。　tofubeats
MOVIE NUT CLUB　鈴木竜也
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
123 20408 今月の欲しいもの 20。
127 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
128 CINEMONOMANIA　鍵和田啓介
129 軽妙通信　TACT SATO
130 そもそも写真教室　村上由鶴
131 青春狂の詩　岡宗秀吾
132 GOOD GROOMING GUIDE　加賀美 健
133 SCIENCE ON THE TABLE
134 私のBEST 3 DISHES　藤井 隆
135 のみ歩きノート　牧野伊三夫
136 A ROOM WITH A GROOVE.
音楽家の部屋 〈最終回〉　Jeff Parker
138 定番料理のニューディール　原川慎一郎
140 味な店 SEASON3　平野紗季子
142 二十歳のとき、何をしていたか?　上出遼平
144 HOW TO SEE.
148 SING IN ME　坂口恭平
150 URBAN ARCHIVE
GILLOCHINDOX ☆ GILLOCHINDAE
152 superrrrrrr ART WALL
Keiran Brennan Hinton
154 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


ポパイ No. 952

東京から南へ。 To the South, from Tokyo

990円 — 2026.07.09電子版あり
試し読み購入定期購読 (15%OFF)
ポパイ No. 952 —『東京から南へ。 To the South, from Tokyo』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。