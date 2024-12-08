マガジンワールド

Popeye No. 934 試し読みと目次

2025 FEBRUARY ISSUE 934
CONTENTS

特集
STYLE SAMPLE ’25
何を着て、どう過ごしてる？
MILAN　LONDON　NEW YORK　
LOS ANGELES　PARIS　COPENHAGEN
LISBON　TOKYO　HELSINKI　
BEIJING　STOCKHOLM　SEOUL
Italian Skaters / Urban Outdoor Life with Tech /
Vintage Clothing Lovers / Young Tailor /
Easy City Bikers / My Life with Good Olive Oil /
Minimal New Yorker’s Style /
What is the Real Parisian Chic? /
Spend a Short Daytime in a Café / The New Yorker /
Bookworms / Young Craftsmen /
Everyday Bike Vibes / Urban Night Ride /
Leather Jacket / Extreme Tailor / Winter Knit /
Western / Editor’s 7 Days Style from Study Magazine / Alternative Menswear
 
060 What is the style of King Krule?
キング・クルールというスタイルとはなんなのか？
066 GROUP SHOT!
SEOUL & TAIPEI / LOS ANGELES /
NEW YORK / MELBOURNE /
COPENHAGEN / PARIS
073 The Style Coming-of-age
Stories of Teenage City Boys
10代のシティボーイ 三都物語
ロンドン、モントリオール、東京で青春を謳歌する
3人の若者たちの日々の暮らしと着こなしの実録。
080 SQUAMISH
LIVING IN A
MOUNTAIN TOWN
山間の街・スコーミッシュの
アウトドア・ライフ＆スタイル。
088 BRIGHTON
Life In A Coastal Town
海沿いの街・ブライトンの
クリエイティブな日々とスタイル。
 
007 POP×EYE
016 君といる街　吉岡里帆
111 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　ハマ・オカモト
ONGAKU 三題噺　松永良平
PARKにて　しまおまほ
POP-EYE CINEMA　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
いい男になるために　麻生要一郎
PUPPET SUNSUN　パペットスンスン
Talk with Ramdane
　ラムダン・トゥアミ×黒﨑輝男
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
119 20402今月の欲しいもの20。
123 ぼくの叔母さんを紹介します。　岡本 仁
124 新連載　西山徹の東京コラージュ案内
西山 徹
126 SING IN ME　坂口恭平
127 のみ歩きノート　牧野伊三夫
128 そもそも写真教室　村上由鶴
129 SCIENCE ON THE TABLE
130 味な店 SEASON3　平野紗季子
132 A ROOM WITH A GROOVE. 音楽家の部屋。第38回　Sofie Royer
134 私のBEST 3 DISHES　藤澤進大郎
135 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
136 GOOD GROOMING GUIDE
H.Takahashi
138 定番料理のニューディール　原川慎一郎
140 DOWNTOWN BOY　ZORN×Gackt
142 POPEYE NOTES　Central Cee
146 HOW TO SEE.
152 superrrrrrr ART WALL　Renzo André
154 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※「リリー・フランキーの珍道中日記」「二十歳のとき、何をしていたか?」「青春狂の詩」「こんな仕事があったのか」は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 934

STYLE SAMPLE '25

980円 — 2025.01.09
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ポパイ No. 934 —『STYLE SAMPLE '25』
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