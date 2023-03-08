マガジンワールド

Popeye No. 913 試し読みと目次

2023 MAY ISSUE 913
CONTENTS

024 特集
いい仕事ってなんだろう？
For All Good Workers!
 
054 仕事図鑑100
066 あの職場が君を待っている。
072 海外で働くって実際どう？
076 WORKERS IN NEW YORK
ストリートフォトグラファーが見た、
ニューヨークで働く人々。
082 ラッパーの仕事列伝
086 社長もつらいよ。
088 あの人のJOB QUEST
096 追うべき背中は本の中にある。
011 POP×EYE
018 君といる街。　堀田真由
115 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　河内直哉
ONGAKU 三題噺　松永良平
しまおまほのセクよろseason2 しまおまほ
POP-EYE CINEMA　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
いい男になるために　麻生要一郎
PUPPET SUNSUN　パペットスンスン
Talk with Ramdane
　ラムダン・トゥアミ×小林節正
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
123 popeye notes
127 徹の部屋　西山 徹
128 SING IN ME　坂口恭平
129 のみ歩きノート　牧野伊三夫
130 二十歳のとき、何をしていたか？
第33回　若木信吾
132 味な店 SEASON3　平野紗季子
134 A ROOM WITH A GROOVE.　音楽家の部屋。
第19回　Nick Hakim
136 POPEYE FORUM
138 私のBEST 3 DISHES　前田エマ
139 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
140 SCIENCE ON THE TABLE
141 青春狂の詩　岡宗秀吾
142 superrrrrrr ART WALL　Nick Dahlen
144 こんな仕事があったのか
145 ぼくの伯父さんを紹介します。　岡本 仁
146 GROOVE GROOMING　黒田益朗
148 HELLO MY NAME IS……
154 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※「リリー・フランキーの珍道中日記」は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 913

いい仕事ってなんだろう?

920円 — 2023.04.07電子版あり
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ポパイ No. 913 —『いい仕事ってなんだろう?』
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