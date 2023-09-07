Popeye No. 919 試し読みと目次
2023 NOVEMBER ISSUE 919
CONTENTS
CONTENTS
|特集
BOOKWORM’S DELIGHT
本をめぐる冒険。
|022
|#01 ACTUAL SOURCE / #02 WALTHER KÖNIG /
#03 AMERICAN LITERATURE /
#04 SAUL LEITER / #05 AFROFUTURISM /
#06 A24 RECIPEBOOK / #07 NEW ARRIVAL NOVELS /
#08 TOSHIO SAEKI or KATSUE KITAZONO /
#09 SHOWA / #10 SERIES /
#11 DAIDO BROTHERS / #12 DASHWOOD BOOKS /
#13 PARADIGM / #14 COMMUNE PRESS /
#15 EDITORIAL DESIGN / #16 PRINTING DIRECTOR /
#17 HY MAG / #18 MUJOU / #19 KENZABURO OE /
#20 DAVID HOCKNEY / #21 SMALL PUBLISHING /
#22 SMALL TALK / #23 MY FAVORITE /
#24 DEAR FILM PROJECT / #25 FLOTSAM ZINES TOUR /
#26 DUA LIPA / #27 TWELVEBOOKS / #28 MAGAZINE
アメリカの西も東も、ヨーロッパも、もちろん日本も。
世界中から集めた、本にまつわる面白いコラム満載！
|本棚のある部屋っていいね。
①イヴォン・ランベール / ②ナイジェル・ピーク /
③オリヴァー・ジェファーズ / ④小林一毅
|THE ESSAY OF BOOKWORM’S DELIGHT
#01 小川 哲 「冒険初心者のためのガイドブック」
#02 乗代雄介 「みえる・みえないの冒険。」
|086
|What is THE ART BOOK FAIR？
アートブックフェアで
欲しい本を見つける方法。
4年ぶりに開催されたLA ART BOOK FAIRを現地取材！
このページでアートブックフェアの何たるかを知るのだ。
|092
|Bookshops are Wonderlands!
本屋は僕らのワンダーランド。
今読みたい本は何なのか、それがどこにあるのか、このページで大体わかっちゃうよ。37軒、じっくりどうぞ！
|013
|POP×EYE
|020
|君といる街 三吉彩花
|134
|DOWNTOWN BOY ZORN
|135
|POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。 伊島 空
ONGAKU 三題噺 松永良平
しまおまほのセクよろseason2 しまおまほ
POP-EYE CINEMA 三宅 唱
ステイホームショッピング セク山
いい男になるために 麻生要一郎
PUPPET SUNSUN パペットスンスン
Talk with Ramdane
ラムダン・トゥアミ×鈴木隆三
聞こえるニューヨーク PETER ARKLE
|143
|20411 今月の欲しいもの20。
|147
|徹の部屋 西山 徹
|148
|こんな仕事があったのか
|149
|のみ歩きノート 牧野伊三夫
|150
|二十歳のとき、何をしていたか？
第39回 石原良純
|152
|味な店 SEASON3 平野紗季子
|154
|A ROOM WITH A GROOVE. 音楽家の部屋。
第25回 Tim Bernardes
|156
|POPEYE FORUM
|158
|私のBEST 3 DISHES 友沢こたお
|159
|LISTEN TO T-SHIRT 野村訓市
|160
|SCIENCE ON THE TABLE
|161
|青春狂の詩 岡宗秀吾
|163
|ぼくの伯父さんを紹介します。 岡本 仁
|164
|superrrrrrr ART WALL
Jeffrey Sincich
|166
|GOOD GROOMING GUIDE 宮本哲明
|168
|HOW TO SEE.
|174
|シティボーイの憂鬱 & 次号予告
※「リリー・フランキーの珍道中日記」「SING IN ME」「HOW TO USE MONEY」は都合により休載させていただきます。