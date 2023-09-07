マガジンワールド

Popeye No. 919 試し読みと目次

2023 NOVEMBER ISSUE 919
CONTENTS

特集
BOOKWORM’S DELIGHT
本をめぐる冒険。
 
 
022 #01 ACTUAL SOURCE / #02 WALTHER KÖNIG /
#03 AMERICAN LITERATURE /
#04 SAUL LEITER / #05 AFROFUTURISM /
#06 A24 RECIPEBOOK / #07 NEW ARRIVAL NOVELS /
#08 TOSHIO SAEKI or KATSUE KITAZONO /
#09 SHOWA / #10 SERIES /
#11 DAIDO BROTHERS / #12 DASHWOOD BOOKS /
#13 PARADIGM / #14 COMMUNE PRESS /
#15 EDITORIAL DESIGN / #16 PRINTING DIRECTOR /
#17 HY MAG / #18 MUJOU / #19 KENZABURO OE /
#20 DAVID HOCKNEY / #21 SMALL PUBLISHING /
#22 SMALL TALK / #23 MY FAVORITE /
#24 DEAR FILM PROJECT / #25 FLOTSAM ZINES TOUR /
#26 DUA LIPA / #27 TWELVEBOOKS / #28 MAGAZINE
アメリカの西も東も、ヨーロッパも、もちろん日本も。
世界中から集めた、本にまつわる面白いコラム満載！
本棚のある部屋っていいね。
①イヴォン・ランベール / ②ナイジェル・ピーク /
③オリヴァー・ジェファーズ / ④小林一毅
THE ESSAY OF BOOKWORM’S DELIGHT
#01 小川 哲　「冒険初心者のためのガイドブック」
#02 乗代雄介　「みえる・みえないの冒険。」
086 What is THE ART BOOK FAIR？
アートブックフェアで
欲しい本を見つける方法。
4年ぶりに開催されたLA ART BOOK FAIRを現地取材！
このページでアートブックフェアの何たるかを知るのだ。
092 Bookshops are Wonderlands!
本屋は僕らのワンダーランド。
今読みたい本は何なのか、それがどこにあるのか、このページで大体わかっちゃうよ。37軒、じっくりどうぞ！
013 POP×EYE
020 君といる街　三吉彩花
134 DOWNTOWN BOY　ZORN
135 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　伊島 空
ONGAKU 三題噺　松永良平
しまおまほのセクよろseason2　しまおまほ
POP-EYE CINEMA　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
いい男になるために　麻生要一郎
PUPPET SUNSUN　パペットスンスン
Talk with Ramdane
　ラムダン・トゥアミ×鈴木隆三
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
143 20411 今月の欲しいもの20。
147 徹の部屋　西山 徹
148 こんな仕事があったのか
149 のみ歩きノート　牧野伊三夫
150 二十歳のとき、何をしていたか？
第39回　石原良純
152 味な店 SEASON3　平野紗季子
154 A ROOM WITH A GROOVE. 音楽家の部屋。
第25回　Tim Bernardes
156 POPEYE FORUM
158 私のBEST 3 DISHES　友沢こたお
159 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
160 SCIENCE ON THE TABLE
161 青春狂の詩　岡宗秀吾
163 ぼくの伯父さんを紹介します。　岡本 仁
164 superrrrrrr ART WALL
Jeffrey Sincich
166 GOOD GROOMING GUIDE　宮本哲明
168 HOW TO SEE.
174 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※「リリー・フランキーの珍道中日記」「SING IN ME」「HOW TO USE MONEY」は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 919

本をめぐる冒険。

950円 — 2023.10.06
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ポパイ No. 919 —『本をめぐる冒険。』
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