マガジンワールド

Popeye No. 938 試し読みと目次

2025 JUNE ISSUE 938
CONTENTS

特集
大人になるって、わるくない。
 
026 大人って何ですか？
#1　オダギリジョー
#2　くっきー！
#3　北村信彦
#4　髙田延彦
#5　佐野元春
まずは僕らがかっこいいと思う先輩たちに、「大人とは何か？」という問いをストレートにぶつけてみた。
036 THE FIRST STEPS
TOWARDS ADULTHOOD
大人へのファーストステップ。
HAIRSTYLE & SHOES／SET UP／
WATCH／ACCESSORY／SHOPPING／
BESPOKE／GLASSES／SUIT／
DARK SUIT／MY WAY／DAILY WEAR／ESSENTIALS／LONDON／
ROLE MODEL／ETIQUETTE／DIARY／OSAMU HASHIMOTO／BOOK／
GIFT／PERFUME／GROOMING／
RAKUGO／TALK／COCKTAIL／
TABLE MANNERS／DIALOGUE／
SHOP／GINZA／ROUTINE／CAREER

Interview
いとうせいこう×ユースケ・サンタマリア
浅野忠信
ぼんやりとしていても、子供は勝手に大人にならない。まずはその「型」を学ぶことから、一歩を踏み出そう。スーツから世間話まで、30項目の、大人への指南書。
 
011 POP×EYE
022 君といる街　 野内まる
115 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　大久保佳代子
ONGAKU 三題噺　松永良平
PARKにて　しまおまほ
POP-EYE CINEMA　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
いい男になるために　麻生要一郎
PUPPET SUNSUN　パペットスンスン
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
121 SCIENCE ON THE TABLE
122 GOOD GROOMING GUIDE　林 翔
139 20406今月の欲しいもの20。
143 青春狂の詩　岡宗秀吾
144 SING IN ME　坂口恭平
145 のみ歩きノート　牧野伊三夫
146 私のBEST 3 DISHES　ゆきぽよ
147 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
148 そもそも写真教室　村上由鶴
150 味な店 SEASON3　平野紗季子
152 定番料理のニューディール　原川慎一郎
154 A ROOM WITH A GROOVE.　音楽家の部屋。 第42回　Black Country, New Road
156 西山徹の東京コラージュ案内
西山 徹×藤井フミヤ
158 こんな仕事があったのか
159 ぼくの伯父さんを紹介します。　岡本 仁
160 二十歳のとき、何をしていたか？
大貫憲章
162 HOW TO SEE.
168 superrrrrrr ART WALL　Terry Ekasala
170 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※「リリー・フランキーの珍道中日記」「DOWNTOWN BOY」は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 938

大人になるって、わるくない。

980円 — 2025.05.09電子版あり
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ポパイ No. 938 —『大人になるって、わるくない。』
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