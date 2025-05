Popeye No. 938 試し読みと目次

036

THE FIRST STEPS

TOWARDS ADULTHOOD

大人へのファーストステップ。

HAIRSTYLE & SHOES/SET UP/

WATCH/ACCESSORY/SHOPPING/

BESPOKE/GLASSES/SUIT/

DARK SUIT/MY WAY/DAILY WEAR/ESSENTIALS/LONDON/

ROLE MODEL/ETIQUETTE/DIARY/OSAMU HASHIMOTO/BOOK/

GIFT/PERFUME/GROOMING/

RAKUGO/TALK/COCKTAIL/

TABLE MANNERS/DIALOGUE/

SHOP/GINZA/ROUTINE/CAREER Interview

いとうせいこう×ユースケ・サンタマリア

浅野忠信

ぼんやりとしていても、子供は勝手に大人にならない。まずはその「型」を学ぶことから、一歩を踏み出そう。スーツから世間話まで、30項目の、大人への指南書。