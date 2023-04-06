Popeye No. 914 試し読みと目次
2023 JUNE ISSUE 914
CONTENTS
CONTENTS
|特集
レコードと時計。
|RECORDS
|022
|JUST MY FAVORITE
|030
|WHAT GOOD RECORDS!
そのレコード、聴いてみたいな。
|040
|いまさら聞けないレコードのはなし。
|042
|PRCF
POPEYE RECORD CLUB FORUM
|054
|LET’S GO BUYING
ALL OVER THE WORLD!
みんなのレコード買い付け物語。
|WATCHES & CLOCKS
|061
|everyone’s watch
みんな、どんな腕時計を選んでいるのだろう？
|070
|MY FIRST WATCH IS…
はじめての一本をどう買うか。
|072
|ところで、
部屋の時計はどうしてる？
|078
|’80s Design Clocks in Japan
’80年代日本のデザインクロック。
|Book in Book
|083
|YELLOW PAGES
RECORDS & WATCHES 50 STORES in TOKYO
|011
|POP×EYE
|018
|君といる街。 黒島結菜
|103
|POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。 中原慎一郎
ONGAKU 三題噺 松永良平
しまおまほのセクよろseason2 しまおまほ
POP-EYE CINEMA 三宅 唱
ステイホームショッピング セク山
いい男になるために 麻生要一郎
PUPPET SUNSUN パペットスンスン
Talk with Ramdane
ラムダン・トゥアミ×野村訓市
聞こえるニューヨーク PETER ARKLE
|111
|popeye notes
|115
|徹の部屋 西山 徹
|116
|SING IN ME 坂口恭平
|117
|のみ歩きノート 牧野伊三夫
|118
|二十歳のとき、何をしていたか？
第34回 原口あきまさ
|120
|味な店 SEASON3 平野紗季子
|122
|A ROOM WITH A GROOVE. 音楽家の部屋。
第20回 Tobias Bamborschke
|124
|POPEYE FORUM
|126
|私のBEST 3 DISHES サラーム海上
|127
|LISTEN TO T-SHIRT 野村訓市
|128
|SCIENCE ON THE TABLE
|129
|青春狂の詩 岡宗秀吾
|130
|superrrrrrr ART WALL 星根健一
|132
|こんな仕事があったのか
|133
|ぼくの伯父さんを紹介します。 岡本 仁
|134
|GROOVE GROOMING 伊東正彦
|136
|HELLO MY NAME IS……
|146
|シティボーイの憂鬱 & 次号予告
※「リリー・フランキーの珍道中日記」は都合により休載させていただきます。