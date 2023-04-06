マガジンワールド

Popeye No. 914 試し読みと目次

2023 JUNE ISSUE 914
CONTENTS

特集
レコードと時計。
 
RECORDS
022 JUST MY FAVORITE
030 WHAT GOOD RECORDS!
そのレコード、聴いてみたいな。
040 いまさら聞けないレコードのはなし。
042 PRCF
POPEYE RECORD CLUB FORUM
054 LET’S GO BUYING
ALL OVER THE WORLD!
みんなのレコード買い付け物語。
 
WATCHES & CLOCKS
061 everyone’s watch
みんな、どんな腕時計を選んでいるのだろう？
070 MY FIRST WATCH IS…
はじめての一本をどう買うか。
072 ところで、
部屋の時計はどうしてる？
078 ’80s Design Clocks in Japan
’80年代日本のデザインクロック。
 
Book in Book
083 YELLOW PAGES
RECORDS & WATCHES 50 STORES in TOKYO
011 POP×EYE
018 君といる街。　黒島結菜
103 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　中原慎一郎
ONGAKU 三題噺　松永良平
しまおまほのセクよろseason2　しまおまほ
POP-EYE CINEMA　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
いい男になるために　麻生要一郎
PUPPET SUNSUN　パペットスンスン
Talk with Ramdane
　ラムダン・トゥアミ×野村訓市
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
111 popeye notes
115 徹の部屋　西山 徹
116 SING IN ME　坂口恭平
117 のみ歩きノート　牧野伊三夫
118 二十歳のとき、何をしていたか？
第34回　原口あきまさ
120 味な店 SEASON3　平野紗季子
122 A ROOM WITH A GROOVE. 音楽家の部屋。
第20回　Tobias Bamborschke
124 POPEYE FORUM
126 私のBEST 3 DISHES　サラーム海上
127 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
128 SCIENCE ON THE TABLE
129 青春狂の詩　岡宗秀吾
130 superrrrrrr ART WALL　星根健一
132 こんな仕事があったのか
133 ぼくの伯父さんを紹介します。　岡本 仁
134 GROOVE GROOMING　伊東正彦
136 HELLO MY NAME IS……
146 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※「リリー・フランキーの珍道中日記」は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 914

レコードと時計。

920円 — 2023.05.09
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ポパイ No. 914 —『レコードと時計。』
紙版
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