マガジンワールド

Popeye No. 939 試し読みと目次

2025 JULY ISSUE 939
CONTENTS

特集
僕らにちょうどいい古着。
My Good Vintage Guide
 
026 Just regulars…
or so you think?
僕らの好きなレギュラー古着をどう着るか。
034 僕の好きな古着。
My Favorite Vintage
誰にでも思わず話したくなってしまう古着がある。
43組に聞いた、好きな古着のこと。
058 ヴィンテージへの扉を開く。
Knockin’ on Vintage’s Door
064 せっかく買うなら、こんな店で。
Vintage Shop Guide
SPECIALITY STORE / FACING THE UNKNOWN /
HARAJUKU / SKATER FEEL / THAT CORNER /
OWNER’S OBSESSION / SLACKS / MACHIDA /
GOOD REGULARS / UNIQUE REGULARS / SHIMOKITAZAWA / DIG
084 TET’S PICK
VINTAGE
WHOLESALE WAREHOUSE
WITH TETSU NISHIYAMA
西山徹さんと古着卸売り倉庫へ。
088 20代の僕が古着屋さんを始めた理由。
The reason I run
a vintage clothings sotre.
4人の店主に聞いた、店を始めるまでとそれから。
096 ワールド古着フォーラム
World Vintage Forum
098 古着特集後夜祭。
Editor’s Voice
100 4人のパイオニアに聞いた
日本の古着文化、始まりの話。
The Dawn of Japanese Vintage
Clothing Culture by Four Pioneers.
 
011 POP×EYE
022 君といる街　畑 芽育
103 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　佐野元春
ONGAKU 三題噺　松永良平
PARKにて　しまおまほ
POP-EYE CINEMA　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
いい男になるために　麻生要一郎
PUPPET SUNSUN　パペットスンスン
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
109 20407今月の欲しいもの20。
113 青春狂の詩　岡宗秀吾
114 SING IN ME　坂口恭平
115 のみ歩きノート　牧野伊三夫
116 私のBEST 3 DISHES　許 豊凡
117 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
119 ぼくの伯父さんを紹介します。　岡本 仁
120 こんな仕事があったのか
121 SCIENCE ON THE TABLE
122 定番料理のニューディール　原川慎一郎
124 味な店 SEASON3　平野紗季子
126 A ROOM WITH A GROOVE.　音楽家の部屋。 第43回　Aaron Shapiro
128 POPEYE NOTES
Patagonia, Philosophy Of Color Palette
130 POPEYE NOTES
Nate Lowman × Leo Fitzpatrick
134 そもそも写真教室　村上由鶴
136 GOOD GROOMING GUIDE
ソリマチアキラ
138 西山徹の東京コラージュ案内
140 二十歳のとき、何をしていたか？　山㟢廣和
142 HOW TO SEE.
148 superrrrrrr ART WALL　Anke Roder
150 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※「リリー・フランキーの珍道中日記」「DOWNTOWN BOY 東京下町身辺日記」は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 939

僕らにちょうどいい古着。

980円 — 2025.06.09電子版あり
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ポパイ No. 939 —『僕らにちょうどいい古着。』
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