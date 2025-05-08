Popeye No. 939 試し読みと目次
2025 JULY ISSUE 939
CONTENTS
CONTENTS
|特集
僕らにちょうどいい古着。
My Good Vintage Guide
|026
|Just regulars…
or so you think?
僕らの好きなレギュラー古着をどう着るか。
|034
|僕の好きな古着。
My Favorite Vintage
誰にでも思わず話したくなってしまう古着がある。
43組に聞いた、好きな古着のこと。
|058
|ヴィンテージへの扉を開く。
Knockin’ on Vintage’s Door
|064
|せっかく買うなら、こんな店で。
Vintage Shop Guide
SPECIALITY STORE / FACING THE UNKNOWN /
HARAJUKU / SKATER FEEL / THAT CORNER /
OWNER’S OBSESSION / SLACKS / MACHIDA /
GOOD REGULARS / UNIQUE REGULARS / SHIMOKITAZAWA / DIG
|084
|TET’S PICK
VINTAGE
WHOLESALE WAREHOUSE
WITH TETSU NISHIYAMA
西山徹さんと古着卸売り倉庫へ。
|088
|20代の僕が古着屋さんを始めた理由。
The reason I run
a vintage clothings sotre.
4人の店主に聞いた、店を始めるまでとそれから。
|096
|ワールド古着フォーラム
World Vintage Forum
|098
|古着特集後夜祭。
Editor’s Voice
|100
|4人のパイオニアに聞いた
日本の古着文化、始まりの話。
The Dawn of Japanese Vintage
Clothing Culture by Four Pioneers.
|011
|POP×EYE
|022
|君といる街 畑 芽育
|103
|POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。 佐野元春
ONGAKU 三題噺 松永良平
PARKにて しまおまほ
POP-EYE CINEMA 三宅 唱
ステイホームショッピング セク山
いい男になるために 麻生要一郎
PUPPET SUNSUN パペットスンスン
聞こえるニューヨーク PETER ARKLE
|109
|20407今月の欲しいもの20。
|113
|青春狂の詩 岡宗秀吾
|114
|SING IN ME 坂口恭平
|115
|のみ歩きノート 牧野伊三夫
|116
|私のBEST 3 DISHES 許 豊凡
|117
|LISTEN TO T-SHIRT 野村訓市
|119
|ぼくの伯父さんを紹介します。 岡本 仁
|120
|こんな仕事があったのか
|121
|SCIENCE ON THE TABLE
|122
|定番料理のニューディール 原川慎一郎
|124
|味な店 SEASON3 平野紗季子
|126
|A ROOM WITH A GROOVE. 音楽家の部屋。 第43回 Aaron Shapiro
|128
|POPEYE NOTES
Patagonia, Philosophy Of Color Palette
|130
|POPEYE NOTES
Nate Lowman × Leo Fitzpatrick
|134
|そもそも写真教室 村上由鶴
|136
|GOOD GROOMING GUIDE
ソリマチアキラ
|138
|西山徹の東京コラージュ案内
|140
|二十歳のとき、何をしていたか？ 山㟢廣和
|142
|HOW TO SEE.
|148
|superrrrrrr ART WALL Anke Roder
|150
|シティボーイの憂鬱 & 次号予告
※「リリー・フランキーの珍道中日記」「DOWNTOWN BOY 東京下町身辺日記」は都合により休載させていただきます。