Popeye No. 922 試し読みと目次
2024 FEBRUARY ISSUE 922
CONTENTS
CONTENTS
|特集
STYLE SAMPLE ’24
世界中のスタイル・アーカイブ。
|020
|1 City
街で暮らす日々のスタイル。
Lovely Night / Church of Sound /
Working with Dog / JJJJound /
Skaters Family / La Cabra / Mardi /
Gorp Core / WASTE! / Designers Archive /
Welcome to TOKYO! / Vintage Freaks /
Food & Style
|052
|2 Countryside
身近に自然があるならば、何を着るか。
Maritime Life / Hike in Snowdonia
|061
|3 Athletic Feelings
スポーツウェア、どうする？
Running / Tennis / Ice Hockey / Ski /
Cricket / Football /
Soccer Uniform / Table Tennis
|073
|4 Traditional Crafts
伝統と職人の技。
Embroidery of India / Textiles of Nigeria
|078
|5 TPO
時・場所・場面に合う服装とは？
Celebration / Business Meeting / Dating /
Rainy Day / Relax Time / Watching Sports
|085
|6 Deep Looking
時間をかけて観察し、考える。
Good Taste / Style Diary / 212.MAG
|096
|7 Photographer’s Eye
写真家の眼。
Matteo Verzini / Colin Sussingham /
Chad Moore
|009
|POP×EYE
|016
|君といる街 唐田えりか
|114
|DOWNTOWN BOY ZORN
|115
|POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。 マーク・リトル
ONGAKU 三題噺 松永良平
しまおまほのセクよろseason2 しまおまほ
POP-EYE CINEMA 三宅 唱
ステイホームショッピング セク山
いい男になるために 麻生要一郎
PUPPET SUNSUN パペットスンスン
Talk with Ramdane
ラムダン・トゥアミ×池内啓太×森 美穂子
聞こえるニューヨーク PETER ARKLE
|123
|20402 今月の欲しいもの20。
|127
|徹の部屋 西山 徹
|128
|こんな仕事があったのか
|129
|のみ歩きノート 牧野伊三夫
|130
|味な店 SEASON3 平野紗季子
|132
|A ROOM WITH A GROOVE. 音楽家の部屋。
第28回 Karly Hartzman
|134
|私のBEST 3 DISHES 児玉雨子
|135
|LISTEN TO T-SHIRT 野村訓市
|136
|SCIENCE ON THE TABLE
|137
|青春狂の詩 岡宗秀吾
|138
|ぼくの伯父さんを紹介します。 岡本 仁
|139
|そもそも写真教室 村上由鶴
|140
|superrrrrrr ART WALL
Jon Pilkington
|143
|GOOD GROOMING GUIDE 吉田健太郎
|144
|HOW TO SEE.
|150
|シティボーイの憂鬱 & 次号予告
※「リリー・フランキーの珍道中絵日記」「SING IN ME」「HOW TO USE MONEY」「二十歳のとき、何をしていたか？」「POPEYE FORUM」は都合により休載させていただきます。