Popeye No. 947 試し読みと目次

2026 MARCH ISSUE 947
CONTENTS

Living with Style
特集
部屋とシティボーイ’26
 
020 世界の部屋。
#01　New York トライベッカ　Alex
#02　Copenhagen アマリエゲーデ通り　Nikolaj
#03　Paris 19区　Tom
#04　Berlin ミッテ　Denis
#05　New York グリニッジヴィレッジ　BODE
#06　Seoul 舊基洞　Joongseob
#07　Stockholm エステルマルム　Hampus
#08　Copenhagen アマー島　Esben & Laura
#09　London ブロックリー　Jake
#10　Paris 北マレ地区　Recto Verso
046 二人のアトリエ。
Paris – Philippe Weisbecker
Göteborg – Andreas Samuelsson
052 東京の部屋。
060 いい部屋ってなんだろう？
062 IDEAS FOR
A BETTER ROOM.
僕の部屋に欲しいもの、したいこと。
 
007 POP×EYE
016 君といる街　藤原さくら
099 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　玉袋筋太郎
ONGAKU 三題噺　松永良平
今月の副読書。　坂本 湾
ミュージック考現学　高橋芳朗
大人になりましょう。　tofubeats
CINEMONOMANIA　鍵和田啓介
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
107 20403 今月の欲しいもの 20。
111 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
113 のみ歩きノート　牧野伊三夫
114 私のBEST 3 DISHES
園田 努（maya ongaku）
115 軽妙通信　TACT SATO
116 GOOD GROOMING GUIDE　櫻井真也
117 SCIENCE ON THE TABLE
118 そもそも写真教室　村上由鶴
119 青春狂の詩　岡宗秀吾
120 バッファを追って。　西山 徹
122 定番料理のニューディール　原川慎一郎
124 味な店 SEASON3　平野紗季子
126 二十歳のとき、何をしていたか?　荒俣 宏
128 A ROOM WITH A GROOVE.　音楽家の部屋。 第49回　Tornado Wallace & Courtney Bailey
130 HOW TO SEE.
136 superrrrrrr ART WALL　Allan Gandhi
138 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※『リリー・フランキーの珍道中日記』『こんな仕事があったのか』『SING IN ME』は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 947

部屋とシティボーイ'26

990円 — 2026.02.09
ポパイ No. 947 —『部屋とシティボーイ'26』
