マガジンワールド

Popeye No. 928 試し読みと目次

2024 AUGUST ISSUE 928
CONTENTS

018 僕のアジア孤独旅
〜旅嫌いな60日間〜　古舘 佑太郎
 
特集
僕の熱帯
アジアひとり旅
 
024 Chiang Mai, THAILAND
欲望むき出しで食べて買うチェンマイ。
キーワードは“ส ุดสะแนนスサナン”!?
034 SINGAPORE
初めての海外がひとり旅。
シンガポールで3泊5日、旅でやりたいことを全部やる。
044 Jakarta, Bandung, INDONESIA
音楽、アート、フードカルチャー。若い力のうごめきを目撃すべく、灼熱のジャカルタと未知なるバンドンへ。
054 Hanoi, Sapa, VIETNAM
ハノイの熱気は路上にあり！
夜行バスと夜行列車で、天空のサパにも行ってみた。
064 Ulaanbaatar,
Sainshand, Terelj, MONGOLIA
地平線まで広がる大地を南へ東へ。スピリチュアルあり。ゲルあり。ユースあり。大モンゴルを超特急で駆け抜ける。
 
074 Five weeks before I left for my trip
僕が旅に出るまでの５週間。
旅のきっかけ／心得／お勉強／本／料理／
音楽／あの人のアジア旅／パッキング／
心に残る風景／イミズスタン／映画／
アジアのツボ／人生観
 
007 POP×EYE
014 君といる街　中田青渚
108 POPEYE NOTES　Harmony Korine
111 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　宇野 薫
ONGAKU 三題噺　松永良平
しまおまほのセクよろseason2　しまおまほ
POP-EYE CINEMA　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
いい男になるために　麻生要一郎
PUPPET SUNSUN　パペットスンスン
Talk with Ramdane
　ラムダン・トゥアミ×サーフェン智
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
119 20408 今月の欲しいもの20。
123 徹の部屋　西山 徹
124 SING IN ME　坂口恭平
125 のみ歩きノート　牧野伊三夫
126 二十歳のとき、何をしていたか？
第47回　綾小路 翔
128 味な店 SEASON3　平野紗季子
130 A ROOM WITH A GROOVE. 音楽家の部屋。
第32回　Le Makeup
132 私のBEST 3 DISHES　土井 光
133 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
134 GOOD GROOMING GUIDE　宮本佳和
135 青春狂の詩　岡宗秀吾
136 定番料理のニューディール　原川慎一郎
138 superrrrrrr ART WALL
Pieter Bauters
140 そもそも写真教室　村上由鶴
141 SCIENCE ON THE TABLE
142 こんな仕事があったのか
143 ぼくの叔母さんを紹介します。　岡本 仁
144 HOW TO SEE.
150 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※「リリー・フランキーの珍道中絵日記」「POPEYE FORUM」「DOWNTOWN BOY」「HOW TO USE MONEY」は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 928

僕の熱帯アジアひとり旅

980円 — 2024.07.09電子版あり
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