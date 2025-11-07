マガジンワールド

Popeye No. 945 試し読みと目次

2026 JANUARY ISSUE 945
CONTENTS

特集
Thank You,Olive!
ガールフレンド’26
 
030 ふたりなら日常も
ロマンチックなデートになったりして。
038 Winter Bucket List ’25~’26
この冬、ふたりでやりたいことリスト20
10組のリアルカップルが体験して笑顔、また笑顔。
朝から深夜まで心弾む、新しいデートのアイデア。
056 出口夏希と、
清々しい冬日和に緑園の美術館で。
060 ARE WE READY?
デートは準備から楽しいのだ。
070 上坂樹里と、
日だまり数えて名画座デート。
074 SAKIKO HIRANO PRESENTS
EAT-UP GUIDE for DATE
平野紗季子さんが監修する「イートアップガイド’26」。
ほくほく顔でお腹いっぱいデートはやっぱり最高だ。
084 デートのお役立ち手帖
090 Gifts for the Two of Us
ふたりに贈ろう
100 池端杏慈と、寒暁を温める
ミルクコーヒーに花束。
104 A Retrospective on
50 Years of Girlfriend Special
ガールフレンド特集、
50年の紆余曲折を読み解く。
 
013 POP×EYE
026 君といる街　中野有紗
139 POPEYE JOURNAL
今月、気になる顔。　アリ・アスター
ONGAKU 三題噺　松永良平
PARKにて　しまおまほ
POP-EYE CINEMA［最終回］　三宅 唱
ステイホームショッピング　セク山
いい男になるために　麻生要一郎
PUPPET SUNSUN　パペットスンスン
ミュージック考現学　高橋芳朗
大人になりましょう。　tofubeats
今月の副読書。　濱田祐太郎
聞こえるニューヨーク　PETER ARKLE
147 20401今月の欲しいもの20。
151 LISTEN TO T-SHIRT　野村訓市
152 SING IN ME　坂口恭平
153 のみ歩きノート　牧野伊三夫
154 私のBEST 3 DISHES　ジャンボたかお
155 OLD CLOTHES BROADCAST 軽妙通信
TACT SATO
157 SCIENCE ON THE TABLE
159 ぼくの伯父さんを紹介します。
［最終回］　岡本 仁
160 そもそも写真教室　村上由鶴
162 GOOD GROOMING GUIDE　平沢幹太
164 青春狂の詩　岡宗秀吾
166 定番料理のニューディール　原川慎一郎
168 A ROOM WITH A GROOVE.　音楽家の部屋。 第48回　Liim
170 西山徹の東京コラージュ案内
172 二十歳のとき、何をしていたか？
タケイグッドマン
174 HOW TO SEE.
180 superrrrrrr ART WALL　Will Sweeney
182 シティボーイの憂鬱 & 次号予告


※『リリー・フランキーの珍道中日記』『味な店 SEASON3』『こんな仕事があったのか』は都合により休載させていただきます。

ポパイ No. 945

ガールフレンド '26/出口夏希

990円 — 2025.12.09電子版あり
