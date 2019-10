本当に好きな音楽を見つけよう！　From Editors 1 No. 871

From Editors 1

本当に好きな音楽を見つけよう!

「いま、聴きたい音楽って何だろう?」という特集テーマのとおり、この2019年の秋、編集部がいま聴きたいアーティストや音楽を慎重に選んで詰め込み、さらには「この人はいま、どんな音楽を聴いているんだろう?」と気になる方々にプレイリストを作ってもらった、というのが今回の号のおおまかな内容です。

登場する人たちをずら〜っと並べてみると……、

小山田米呂 / 琉花 / Mac DeMarco / TOUCHING BASS / ミツメ / シャムキャッツ / OK(水原希子が立ち上げたプロジェクトのメンバー) / 石野卓球 / GIRL POOL / オロノ(スーパーオーガニズム) / 俚謡山脈 / ANA ROXANNE / GILLES PETERSON / CONNAN MOCKASIN / 駒沢公園スケートパークのスケーター / ON AIR / 8 Ball Community / J-COOK / GASPAR NOÉ / ALEX ROSS PERRY / 古谷野慶輔(空間現代) / 高橋一(思い出野郎Aチーム) / 堀米雄斗 / So!YoON!(SE SO NEON) / PET SOUNDS RECORD / SEAN MIYASHIRO(88rising) / JUSTIN MONTAG(Franchise magazine) / 松㟢翔平 / 藤江琢磨 / 松島大介 / 永井祐介 / ゆりやんレトリイバァ / あいみょん / 折坂悠太 / 松井文 / 夜久一 / 渋谷直角 / さとうもか / Nyai / MEN I TRUST / BOY PABLO / CLAIRO / So Young Magazine / SHAME / RICH BRIAN / 小山田圭吾 / 坂本慎太郎 / 照井利幸 / 西山徹 / 小袋成彬 / iri / Standing On The Corner / セン・モリモト / ONYX COLLECTIVE / 大根仁 / 岡宗秀吾 / VIDEOTAPE MUSIC / 上山悠二 / 佐久間宣行 / Creepy Nuts / BEYOOOOONDS / 徳利 / 九龍ジョー / ココナッツディスク吉祥寺 / CE$ / アラキケンタ / STUTS / 依田亮 / 光と音の専門店 ハオハオハオ / Chee Shimizu / サントラ・ブラザーズ / chelmico / Daichi Yamamoto / Tyler, The Creator (順不同・敬称略)

読者のみなさんには知っている人も知らない人もいると思いますが、この号で紹介する音楽のなかから「本当に自分が好きな曲」が見つかるといいなと思います。

いろいろページにしたけれど、グッドミュージックっていうのは「結局自分で聴いて判断したものが全て」。そう語ってくれたMac DeMarcoのインタビューはかなり胸に来ましたし、今回も誌面で紹介している音楽・楽曲をSpotifyにポパイのプレイリストを作って聴けるようにしたのでぜひ聴きながら読んでください。Men I TrustとかSen Morimotoとかは、本誌発売の10月に来日公演があるから好きになったら行ってみるといいと思います(チケット、もうないかな……)。

あと、タイラー・ザ・クリエイターが好き過ぎるというこの今の情熱をそのまま形にしたBook In Bookも作りました。ひたすら制作に突き進んだ先に待っていたのは、本人直撃の単独インタビュー。本当に会えるなんて……! 「今までで一番ひどかったインタビューは?」「好きなパンケーキ屋さんは?」「ものづくりをしている若者にメッセージをください」といった質問に答えた彼の言葉は超最高なのでぜひ読んでください。

榎本健太(本誌担当編集)

この音楽特集の取材・1発目は、フジロック出演前日。ロンドンからやってきた平均年齢20歳のバンド、SHAMEへのインタビューでした。今はもう、「インディーズ」「メジャー」の解釈、価値観がまったく新しくなっていますね。音楽を発信する、見つける、聴く環境の大きな変化もまた、今は面白い。