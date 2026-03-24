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anan No. 2491 試し読みと目次

『anan No.2491』『anan No.2491増刊』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
14 よりよい関係を築くために。
人間関係
強化塾 2026
16 1限目　会話術
コミュニケーションを最適化する
賢い“言い換え”テクニック。
20 2限目　マナー術
マナー上等! ヤンキーに学ぶ
いまどき上下関係。
24 3限目　印象アップ術
なりたいを叶える
好感触メイク＆ファッション。
28 4限目　役割術
動物タイプ診断で見える、
チームの中のあなたの使命。
32 5限目 距離感術
深層心理で求めている
距離感を知るテスト。
36 櫻坂46の意外な人間関係
38 櫻坂46メンバー32名の
直筆サイン入りチェキをプレゼント!
41 メンバーの今が丸わかり!?
2026年春! 櫻坂46最新人間関係アンケート。
49 櫻坂46
Five Years Journey　櫻が繋いだ無二の関係。
特別付録 anan特製フォトカード
73 AmberS Universe Special
大橋和也
寺西拓人
シアトリカルな共鳴。
The curtain rises on a new era.
92 CLOSE UP
増田貴久
ぼくの好きなうた。
9 Food topics／真野知子
『SAJIE』のコンフィチュール
11 Antenna
Polo Shirt／Must Buy and News／Vegetable
40 anan総研
お題「シートマスク美容」
65 Who’s Hot?／橋爪 功
68 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×藤井 隆
70 anan創作連載シリーズ／又吉直樹
【読み切り小説】龍なんておらんわい
72 新連載 江原啓之の真・スピリチュアル入門
88 Femcare File
新生活と女性のバイオリズム。
90 Beauty news
New Item／お試し隊・栗田航兵（OCTPATH）
Interview／谷まりあ
100 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『落下音』
TV『今夜、秘密のキッチンで』
Movie『炎上』
Comic 井田千秋『おさまる家 井田千秋 作品集』
Movie お杉とB子のMOVIE TALK『ハムネット』
Stage『ガールズ&ボーイズ』
Book 水生大海『私のせいではありません』
Music モナキ
106 今週の運勢 4月8日〜4月14日
108 次号予告
109 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「自分推し」「コミュニケーション」
110 林 真理子「美女入門」
「隙ある女がスキ」


アンアン No. 2491

人間関係強化塾/櫻坂46

1,300円 — 2026.04.08
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