anan No. 2493 試し読みと目次
『anan No.2493』『anan No.2493増刊』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
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目黒 蓮（Snow Man）
Perfect Mission 帰る場所のために。
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表現も楽しみ方も広がり続ける!
ジャパン
エンタメの
現在地 2026
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ボーダレスに熱狂が加速! 伝統と革新が交ざり合う、
ジャパンエンタメ最前線。
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世界的ゲーム映画化、再びの挑戦。
マリオブラザーズが今度は宇宙へ!?
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クイズ界絶対王者が天才からの難題に挑む!
中村倫也と神木隆之介が
導くクイズの世界。
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世界を舞台に、丁寧に紡がれる“ソウルメイト”の姿。
磯村勇斗×オク・テギョンが刻む、
言葉にできない愛と魂の物語。
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日本オリジナルだからこその面白さを届けたい。
黒木華と野呂佳代が魅せる
“私とあなた”の政治。
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メモリアルな感動に会いに行く!
この春訪れたい、
最旬カルチャースポットガイド。
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ジュニア開拓王
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）／本髙克樹（B&ZAI）／西村拓哉
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日本発3Dアニメの超新星、劇場版も宇宙規模のヒット!
劇場版『銀河特急
ミルキー☆サブウェイ
各駅停車劇場行き』
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MAZZEL“1on1”CLOSE UP
KAIRYU&SEITO
Kindred Spirits
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短期集中連載
舞台『AmberS –アンバース–』をめぐる世界。
AmberS Universe 最終回
寺西拓人「真摯」な情熱。
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CLOSE UP
紫桃みちる（from『カラちゃんとシトーさんと、』）
Like a Sexy Tiger.
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Food topics／宇賀なつみ
『胡同』のKFC（コリアンフライドチキン）
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Antenna
Knee–length Shorts／Must Buy and News／Midori
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Beauty news
New Item／お試し隊・東 咲月
Interview／宮﨑 優
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anan総研
お題「旅行の失敗談」
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|Who’s Hot?／要 潤
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社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
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anan創作連載シリーズ／又吉直樹
【読み切り小説】鳳凰が焼くんです
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|江原啓之の真・スピリチュアル入門
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anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『サンキュー、チャック』
Music 生田絵梨花
Art『チ。—地球の運動について—』×東京シティビュー 〜世界の見方が変わる体験を、展望台で〜
Comic 菜緒都『We are connected』
Book 君嶋彼方『枯れ枝に桜』
Movie お杉とB子のMOVIE TALK
『ゼイ・ウィル・キル・ユー』
Book 横尾忠則『運命まかせ』
TV『淡島百景』
Art ロン・ミュエク
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|今週の運勢 4月22日〜4月30日
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益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「標語」「報告」
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林 真理子「美女入門」
「春の腸活週間、始まる」
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|次号予告