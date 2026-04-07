マガジンワールド

anan No. 2493 試し読みと目次

『anan No.2493』『anan No.2493増刊』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
12 目黒 蓮（Snow Man）
Perfect Mission　帰る場所のために。
28 表現も楽しみ方も広がり続ける!
ジャパン
エンタメの
現在地 2026
29 ボーダレスに熱狂が加速! 伝統と革新が交ざり合う、
ジャパンエンタメ最前線。
32 世界的ゲーム映画化、再びの挑戦。
マリオブラザーズが今度は宇宙へ!?
34 クイズ界絶対王者が天才からの難題に挑む!
中村倫也と神木隆之介
導くクイズの世界。
38 世界を舞台に、丁寧に紡がれる“ソウルメイト”の姿。
磯村勇斗×オク・テギョンが刻む、
言葉にできない愛と魂の物語。
42 日本オリジナルだからこその面白さを届けたい。
黒木華と野呂佳代が魅せる
“私とあなた”の政治。
47 メモリアルな感動に会いに行く!
この春訪れたい、
最旬カルチャースポットガイド。
55 ジュニア開拓王
猪狩蒼弥（KEY TO LIT）本髙克樹（B&ZAI）西村拓哉
79 日本発3Dアニメの超新星、劇場版も宇宙規模のヒット!
劇場版銀河特急
ミルキー☆サブウェイ
各駅停車劇場行き
86 MAZZEL“1on1”CLOSE UP
KAIRYU&SEITO
Kindred Spirits
92 短期集中連載
舞台『AmberS –アンバース–』をめぐる世界。
AmberS Universe 最終回
寺西拓人「真摯」な情熱。
110 CLOSE UP
紫桃みちる（from『カラちゃんとシトーさんと、』）
Like a Sexy Tiger.
5 Food topics／宇賀なつみ
『胡同』のKFC（コリアンフライドチキン）
7 Antenna
Knee–length Shorts／Must Buy and News／Midori
10 Beauty news
New Item／お試し隊・東 咲月
Interview／宮﨑 優
46 anan総研
お題「旅行の失敗談」
71 Who’s Hot?／要 潤
74 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
76 anan創作連載シリーズ／又吉直樹
【読み切り小説】鳳凰が焼くんです
78 江原啓之の真・スピリチュアル入門
105 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『サンキュー、チャック』
Music 生田絵梨花
Art『チ。—地球の運動について—』×東京シティビュー　〜世界の見方が変わる体験を、展望台で〜
Comic 菜緒都『We are connected』
Book 君嶋彼方『枯れ枝に桜』
Movie お杉とB子のMOVIE TALK
『ゼイ・ウィル・キル・ユー』
Book 横尾忠則『運命まかせ』
TV『淡島百景』
Art ロン・ミュエク
118 今週の運勢 4月22日〜4月30日
121 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「標語」「報告」
122 林 真理子「美女入門」
「春の腸活週間、始まる」
123 次号予告


アンアン No. 2493

ジャパンエンタメの現在地2026/目黒蓮

880円 — 2026.04.22
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アンアン No. 2493 —『ジャパンエンタメの現在地2026/目黒蓮』
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