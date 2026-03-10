anan No. 2489 試し読みと目次

12 岩本 照 （Snow Man）

松田元太 （Travis Japan）

Two for the Road ふたりが交わる旅路。

28 大好きを求めておさんぽ旅へ。

春の 推し旅 2026

30 美しい町並みに胸がときめく!

レトロでかわいい、春の山陰へ。

36 都内で自然を満喫しよう。

電車で行く春の奥多摩。

40 空港から市街地まで約15分。

グルメも島もぎゅっと遊べる福岡旅。

46 宝塚歌劇団・花組トップスター

永久輝せあが語る、旅と美と。

53 特産アイス、ハシビロコウ、癒しの滝…。

“お目当て”を求めて全国へ!

推し旅スタンプラリー

61 北海道日本ハムファイターズ

清宮幸太郎 ／ 北山亘基

野村佑希 ／ 郡司裕也

田宮裕涼 ／ 水谷 瞬 ／ 達 孝太

頂に突き進む、蒼の魂。

美味しいも、可愛いも。 春の北海道案内。

94 札幌

地元美食通も太鼓判!

道産食材にこだわった名店セレクション。

98 小樽

歴史とロマンが息づく街並みを

タイムスリップ散歩。

100 函館

お腹も心も満たされる!

絶景＆絶品が集う魅惑のワンダーランド。

102 旭川

ほっこり＆にっこり。

もふもふの動物と手作業の温もり。

104 土地を通してじっくりととのう。

景色と楽しむ旅サウナ。 @群馬県・土合

108 「オカダのミカタ」

岡田准一

Vol.4 漆芸家／室瀬和美