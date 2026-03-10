マガジンワールド

anan No. 2489 試し読みと目次

『anan No.2489』『anan No.2489増刊』は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
12 岩本 照（Snow Man）
松田元太（Travis Japan）
Two for the Road　ふたりが交わる旅路。
28 大好きを求めておさんぽ旅へ。
春の推し旅 2026
30 美しい町並みに胸がときめく!
レトロでかわいい、春の山陰へ。
36 都内で自然を満喫しよう。
電車で行く春の奥多摩。
40 空港から市街地まで約15分。
グルメも島もぎゅっと遊べる福岡旅。
46 宝塚歌劇団・花組トップスター
永久輝せあが語る、旅と美と。
53 特産アイス、ハシビロコウ、癒しの滝…。
“お目当て”を求めて全国へ!
推し旅スタンプラリー
61 北海道日本ハムファイターズ
清宮幸太郎北山亘基
野村佑希郡司裕也
田宮裕涼水谷 瞬達 孝太
頂に突き進む、蒼の魂。
美味しいも、可愛いも。春の北海道案内。
94 札幌
地元美食通も太鼓判!
道産食材にこだわった名店セレクション。
98 小樽
歴史とロマンが息づく街並みを
タイムスリップ散歩。
100 函館
お腹も心も満たされる!
絶景＆絶品が集う魅惑のワンダーランド。
102 旭川
ほっこり＆にっこり。
もふもふの動物と手作業の温もり。
104 土地を通してじっくりととのう。
景色と楽しむ旅サウナ。@群馬県・土合
108 「オカダのミカタ」
岡田准一
Vol.4 漆芸家／室瀬和美
128 短期集中連載
舞台『AmberS –アンバース–』をめぐる世界。
AmberS Universe vol.4
川﨑皇輝
「誠実」な前進。
5 Food topics／宇賀なつみ
『博多もつ鍋 前田屋』の和牛もつ鍋
7 Antenna
Flower Pattern One-piece／Must Buy and News／Cat
51 anan総研
お題「生成AI」
85 Who’s Hot?／坂口涼太郎
88 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×藤井 隆
90 anan創作連載シリーズ／燃え殻
【エッセイ】悪魔が使いそうなボールペン
92 江原啓之の愛ってなんなの?（最終回）
113 Femcare File
メンタルのゆらぎを心地よく整える。
124 Beauty news
New Item／お試し隊・碓井玲菜
あなたのGEN石見つけます／あさぎーにょ
134 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『私たちの話し方』
Stage ケムリ研究室no.5『サボテンの微笑み』
Comic 和山やま『ファミレス行こ。』下
Movie お杉とB子のMOVIE TALK
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
Book 紗倉まな『あの子のかわり』
Art スープはいのち
Movie『津田寛治に撮休はない』
138 今週の運勢 3月25日〜3月31日
140 次号予告
141 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「帰り道」
142 林 真理子「美女入門」
「似合うに会うまで」


アンアン No. 2489

推し旅2026・春/岩本照&松田元太

880円 — 2026.03.25
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アンアン No. 2489 —『推し旅2026・春/岩本照&松田元太』
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