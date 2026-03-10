マガジンワールド

anan No. 2488 試し読みと目次

『anan No.2488』『anan No.2488増刊』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
12 永瀬 廉（King & Prince）
泡沫の逢瀬。—Love in the petal.
26 日々の暮らしで免疫力アップ。
カラダが整う、
不調改善ケア 2026
28 心とカラダを美味しく整える、
薬膳おかずみそ汁。
32 腸活エリートたちの頂上決戦!?
もずく vs めかぶ。
34 燃焼サポートや腸内環境改善にも!
簡単に続けられるりんご酢レシピ。
36 毎日の食事にプラスして、調子を上向きに。
ぬか活ライフを始めよう。
38 グルテン、カフェイン、砂糖…
“ゆる断ち”でもっとカラダが変わる!
42 「なんとなく不調」を全方位からリセット!
最旬ご自愛ツールガイド。
47 つら〜い花粉の時期がやってきた!
花粉症対策大事典2026
55 パックマン＆
着ぐるみフレンズに学ぶ、
不調に負けない元気の秘密。
72 その日の不調はその日のうちにリカバー。
寝る前に気持ちよくほぐす自力整体。
76 ツボを押して、温めて。
耳養生で不調をやわらげる。
78 楽しく読んでケアを学ぼう。
心身をいたわるご自愛ブックガイド。
92 期間限定連載
THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!
橋本将生猪俣周杜篠塚大輝
（timelesz）
03 シネマティック・フェイス
104 短期集中連載
舞台『AmberS -アンバース-』をめぐる世界。
AmberS Universe vol.3
嶋﨑斗亜
「希求」の旅路。
5 Food topics／長谷川あかり
『飯尾醸造』の富士玄米黒酢
7 Antenna
Sweatshirt Tops／Must Buy and News／Cherry Blossom
10 Beauty news
New Item／お試し隊・安本彩花（私立恵比寿中学）
キミ色essence／杏ジュリア（超ときめき♡宣伝部）
46 ゲームクリエイター小島秀夫の
an-an-an、とっても大好き○○○○●
63 Who’s Hot?／佐藤晴美
66 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん
68 新連載 anan創作連載シリーズ／燃え殻
【エッセイ】紆余曲折の果ての景色
70 江原啓之の愛ってなんなの?
71 お金の教科書
今さら聞けない“独身税”
87 anan総研
お題「花粉症がつら〜い」
89 Femcare File
入浴中のリズムケアで整える。
100 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『決断するとき』
TV『ちるらん 新撰組鎮魂歌』
Book いとうせいこう『日日是植物』
Art SORAYAMA 光・透明・反射 —TOKYO—
Music 吉澤嘉代子
It GIRL 伊藤百花
Comic 石川チカ『超常!未知との遭遇!?』1
110 今週の運勢 3月18日〜3月24日
112 次号予告
113 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「格言」
114 林 真理子「美女入門」
「美は我慢、の腹具合」


アンアン No. 2488

カラダが整う、不調改善ケア2026/永瀬廉

880円 — 2026.03.18電子版あり
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アンアン No. 2488 —『カラダが整う、不調改善ケア2026/永瀬廉』
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