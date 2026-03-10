anan No. 2488 試し読みと目次

12 永瀬 廉 （King & Prince）

泡沫の逢瀬。—Love in the petal.

26 日々の暮らしで免疫力アップ。

カラダが整う、

不調改善ケア 2026

28 心とカラダを美味しく整える、

薬膳おかずみそ汁。

32 腸活エリートたちの頂上決戦!?

もずく vs めかぶ。

34 燃焼サポートや腸内環境改善にも!

簡単に続けられるりんご酢レシピ。

36 毎日の食事にプラスして、調子を上向きに。

ぬか活ライフを始めよう。

38 グルテン、カフェイン、砂糖…

“ゆる断ち”でもっとカラダが変わる!

42 「なんとなく不調」を全方位からリセット!

最旬ご自愛ツールガイド。

47 つら〜い花粉の時期がやってきた!

花粉症対策大事典2026

55 パックマン＆

着ぐるみフレンズ に学ぶ、

不調に負けない元気の秘密。

72 その日の不調はその日のうちにリカバー。

寝る前に気持ちよくほぐす自力整体。

76 ツボを押して、温めて。

耳養生で不調をやわらげる。

78 楽しく読んでケアを学ぼう。

心身をいたわるご自愛ブックガイド。

92 期間限定連載

THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!

橋本将生 ／ 猪俣周杜 ／ 篠塚大輝

（timelesz）

03 シネマティック・フェイス