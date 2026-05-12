anan No. 2497 試し読みと目次

12 ACEes

時代を極めるFive SOUL!!!!!

28 キュンキュンする“好き”を詰め込みました!!

ときめき

カルチャー 2026

30 ぷくぷくちゅるちゅるの質感がキュート。

話題の『キャンディーカリエス』の秘密に迫る。

38 大人も子供も夢中!

ワクワクと革新に満ちた、ピクサーの世界。

43 アナログなムードが今の気分。

ときめきファンシー通信2026

51 すとぷり

Strawberry Memory Never End.

71 トレーナーが証言。人々を熱くさせる

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の魅力。

74 選ばれるのはたった1人。前代未聞のオーディション

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』

を振り返る。

76 シアターボーイズプロジェクト、

シアターメンバー決定!

秋元康が今の時代に生み出す

“ときめき”とは。

80 7人7色の個性が輝く、オルタナティブ歌謡舞踊集団・

龍宮城 、登場。

84 圧倒的な華と技術で魅了し続ける。

礼真琴 が新たなるステージへ。

88 「オカダのミカタ」

岡田准一

Vol.5 前編／小田原文化財団 江之浦測候所