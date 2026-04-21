anan No. 2494 試し読みと目次

8 SixTONES

熱狂を生む軌跡。

～6 Sounds to One Explosion～

24 体感し、共有するリアルな感動。

熱狂の現場 2026

26 演劇&コント

人気も評価も高騰中!

ダウ90000を率いる

蓮見翔 の戦略に迫る。

30 没入型劇場

『ハリー・ポッターと呪いの子』ラストイヤー。

稲垣吾郎 と読み解く、

魔法の世界の魅力。

34 ユニットライブ

注目の若手芸人、

金魚番長×ゼロカラン。

劇場ライブで、ユニットが生み出す熱。

36 Podcast

ラジオ関西・神吉プロデューサーに聞く、

Podcast発・ブームの仕掛け方。

38 セカンドバイラル

誰もが知ってる、誰もをウェルカム。

今、 ORANGE RANGE の

ライブに行きたい!

41 今アツい現場を体感!

私たちの“偏愛エンタメ”。

49 福岡ソフトバンクホークス

松本裕樹 ／ 野村 勇

柳町 達 ／ 大津亮介

正木智也

いざ、熱狂の頂点へ。

74 SixTONES

“MILESixTONES” Special Report

6周年の集大成、歓喜のその先へ—。

80 CLOSE UP

B&ZAI

滾る魂の所在地。