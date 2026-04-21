マガジンワールド

anan No. 2494 試し読みと目次

『anan No.2494』『anan No.2494増刊』は、表紙と特別付録の有無のみが異なり内容はすべて同一です。
 
8 SixTONES
熱狂を生む軌跡。
～6 Sounds to One Explosion～
24 体感し、共有するリアルな感動。
熱狂の現場 2026
26 演劇&コント
人気も評価も高騰中!
ダウ90000を率いる
蓮見翔の戦略に迫る。
30 没入型劇場
『ハリー・ポッターと呪いの子』ラストイヤー。
稲垣吾郎と読み解く、
魔法の世界の魅力。
34 ユニットライブ
注目の若手芸人、
金魚番長×ゼロカラン。
劇場ライブで、ユニットが生み出す熱。
36 Podcast
ラジオ関西・神吉プロデューサーに聞く、
Podcast発・ブームの仕掛け方。
38 セカンドバイラル
誰もが知ってる、誰もをウェルカム。
今、ORANGE RANGE
ライブに行きたい!
41 今アツい現場を体感!
私たちの“偏愛エンタメ”。
49 福岡ソフトバンクホークス
松本裕樹野村 勇
柳町 達大津亮介
正木智也
いざ、熱狂の頂点へ。
74 SixTONES
“MILESixTONES” Special Report
6周年の集大成、歓喜のその先へ—。
80 CLOSE UP
B&ZAI
滾る魂の所在地。
100 Aぇ! group連載　Aぇ! 男たち VOL.11
正門良規
感謝を音楽に乗せて。
4 Food topics／chico
『ニナ ザ・リッツ・カールトン東京』のマダガスカル産バニラとピーカンナッツのフラワーケーキほか
5 Antenna
Pale Gray／Must Buy and News／Onigiri
40 中島健人の KENTREND
「＃夢中美容」
65 Who’s Hot?／井上芳雄
68 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×大川景子
70 anan創作連載シリーズ／又吉直樹
【読み切り小説】白く光る猫のいくところ
72 江原啓之の真・スピリチュアル入門
73 お金の教科書
年収を上げる転職って？〈後編〉
90 Beauty news
New Item／お試し隊・石井亜美
美容の坂道のぼり隊／岩本蓮加（乃木坂46）
94 Femcare File
ホルモンバランスに合わせたスキンケア。
95 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『シンプル・アクシデント／偶然』
Book 協力・中間淳太（WEST.） 編・講談社
『中間淳太の満福台湾ガイド』
Stage『ハムレット』
四季凪アキラのトキメキ請負中♥
ゲーム『ダレカレ』
Comic 都会『箱の男』
TV 日曜劇場『ＧＩＦＴ』
Sports 世界卓球選手権ファイナルズ
ロンドン大会（団体戦）
Book まさきとしか『大好きな人、死んでくれてありがとう』
106 anan総研
お題「麺LOVE」
107 次号予告
108 今週の運勢 5月1日〜5月12日
110 林 真理子「美女入門」
「今年の流行りもの」
111 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「実感」


アンアン No. 2494

熱狂の現場2026/SixTONES

880円 — 2026.05.01電子版あり
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2494 —『熱狂の現場2026/SixTONES』
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