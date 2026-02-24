anan No. 2487 試し読みと目次

10 松村北斗

森本慎太郎

（SixTONES）

対極の信頼関係。

26 進化も楽しくカスタマイズ!

最先端の

暮らし 2026

28 暮らしを上手にアップデート。

最先端の家電Wish List

36 GeminiやChatGPT、どう使ってる?

生成AIともっと仲良くなる方法。

40 最先端の「かわいい相棒」がいる日常。

「AIペットのいる暮らし」体験レポート。

42 カフェ、イベント、クリーニング…＋αが充実!

進化するコインランドリー。

44 多機能イヤホン、スペパ家具、代替カカオ…

最先端の暮らしNews

53 “いざというとき”は突然やってくる。

身近なことから始める防災手帖。

61 配信記念SP

アニメ 『スティール・ボール・ラン

ジョジョの奇妙な冒険』

新たなる運命の序章

77 今の時代の心地よい最適解って?

私たちの毎日を快適にする

優しいフェムケア。

80 快適な暮らしへと導くケアアイテム。

99 CLOSE UP

3SKM

夜行性の衝動。