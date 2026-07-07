マガジンワールド

anan No. 2505 試し読みと目次

 
14 NEWS
旅へと向かう、僕たちは。
海、高原…涼しい風を感じに。
夏の癒し旅 2026
28 小浜島
沖縄本島の先、約400km!
青い海とサトウキビが待つ、小さな島へ。
32 熱海
海と山を望む定番温泉地で、
ノスタルジックな時間旅行を。
38 東伊豆
東京から約2時間のお近くリゾート。
おいしいも楽しいもある、伊豆高原へ!
42 広島
海風を感じる自転車旅へ。
新しい瀬戸内・江田島の夏休み。
46 滋賀
雄大な琵琶湖の恵みに触れる。
竹生島詣と城下町・長浜街さんぽ。
51 旅情から生まれる物語の秘密。
旅と文学。
59 映画Michaelマイケル
大ヒットSpecial
Those Who Challenged the Legend.
伝説に挑んだ者たち
75 日常を離れて、満たされる旅へ。
小芝風花が出合う、夏のリゾナーレ八ヶ岳。
80 富山
高原の涼風も海の幸も!
“いいとこどり”したい夏のよくばり旅。
90 必ず夏旅の味方になる!
快適＆便利な女子旅アイテムをPICK!
92 移動＆滞在を旅の目的に!
癒しの極上ショートトリップを。
104 期間限定連載
THE INCREDIBLE PHOTO JOURNEY!
橋本将生猪俣周杜篠塚大輝
（timelesz）
07 ロケーションは旅気分!
5 Food topics／宇賀なつみ
『YEBISU YAOYA』の河内鴨のタタキ あけがらし
7 Antenna
Face-brightening Accessory／Must Buy and News／Sherbet Color
12 Beauty news
New Item／お試し隊・伏屋陽子
美ジュ-1グランプリ／吉田結衣（カーネーション）
67 Who’s Hot?／キタニタツヤ
70 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×中村彼方
72 anan創作連載シリーズ／一木けい
【小説】僕の世界はきみの声
74 江原啓之の真・スピリチュアル入門
95 anan総研
お題「嫉妬」
103 Femcare File
20代で向き合う不妊治療。
113 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『隣人たち』
TV『リーガルビート –逆転の法廷–』
Movie お杉とB子のMOVIE TALK『ヒトラーの毒見役』
Book 中脇初枝『愛子さん』
Music 新浜レオン
Sports 日清食品 2026 WORLD LACROSSE
女子世界選手権大会
Art 東京都美術館開館100周年記念 大英博物館
日本美術コレクション 百花繚乱〜海を越えた江戸絵画
Comic 天野実樹『極楽にはまだ早い』二
Movie『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』
118 今週の運勢 7月22日〜7月28日
120 次号予告
121 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「普通」
122 林 真理子「美女入門」
「Ｗ杯に乾杯」


アンアン No. 2505

夏の癒し旅2026/NEWS

880円 — 2026.07.22電子版あり
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アンアン No. 2505 —『夏の癒し旅2026/NEWS』
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