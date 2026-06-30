anan No. 2504 試し読みと目次

14 小島 健 （Aぇ! group）

“最強漢”四変化!

28 無理せず続けて、すこやかな腸に。

整う腸活 2026

32 いつもの一品が食物繊維たっぷりに変身!

腸活“ファイバーマキシング”レシピ。

38 腸活フードの代表格がますますパワーアップ。

進化するヨーグルト最前線。

42 夏の便秘＆下痢を解消!

経絡を刺激する“経脉操”＆ツボ押し。

47 うんちやおならともっと仲良く!

腸活・お悩み相談室。

55 髙橋 藍 （バレーボール男子日本代表）

新たなるステージ。再び、世界へ!

72 私と腸活

長谷川 唯 ＆ 清水梨紗 （サッカー日本女子代表）

トップアスリートとしての日常は、

すべて、腸活に繋がっている!

76 お水にお菓子にスープで実践!

気軽に試せる腸活フード＆最新TOPICS。

83 CLOSE UP

AmBitious

夢と希望への航海。

94 佐藤勝利 （timelesz） × 原 菜乃華

花火のような美しさで。