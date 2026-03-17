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anan No. 2490 試し読みと目次

『anan No.2490』と『anan No.2490 Special Edition』は、表紙のみが異なり内容はすべて同一です。
 
12 中村嶺亜（KEY TO LIT）
A New Hope 希望を背おいし者。
28 編集部が全部試して選びました!
カラダに
いいもの
大賞 2026・春!
38 やりたいことをやりきる体を作る!
正しい疲労回復と体力UPで
目指せ、脱“虚弱体質”。
44 若者の「イヤホン難聴」が急増中!
いますぐ取り入れたい“耳疲労”リセット法。
47 気づかぬうちに忍び寄る…
新3大症状にご用心!
55 「死滅回游 前編」放送終了記念SP!
『呪術廻戦』
新たなるゲームの始まり。
72 5つのゾーンを刺激して、不調を解消!
おなかのツボ回しで全身スッキリ。
76 お手軽で続けやすいアイテムが集合。
カラダと心が整うレスキューアイテム15
84 短期集中連載
舞台『AmberS –アンバース–』をめぐる世界。
AmberS Universe vol.5
松尾 龍
「研鑽」の誓い。
90 Aぇ! group連載　Aぇ! 男たち VOL.10
佐野晶哉
ライブで描く、ドラマ。
後ろ読み
さや香・新山
「ananへの道」シーズン2
The FINAL
新山劇場 THE FIRST MISSION
5 Food topics／chico
『カフェ ディオール by アンヌ＝ソフィー・ピック バンブー パビリオン』のル カナージュ シュクレ
7 Antenna
Lace／Must Buy and News／Retro
10 Beauty news
New Item／お試し隊・奈々未
美容の坂道のぼり隊／守屋麗奈（櫻坂46）
46 中島健人の KENTREND
「＃推され活」
63 Who’s Hot?／吉住
66 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×藤井 隆
68 anan創作連載シリーズ／燃え殻
【エッセイ】父との距離感
70 新連載 江原啓之の真・スピリチュアル入門
71 Femcare File
20代で向き合う婦人科疾患。
96 お金の教科書
どうなる？ 高額療養費制度
97 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『そして彼女たちは』
Stage『岸辺のアルバム』
Sports 第80回全日本体操個人総合選手権
Art チュルリョーニス展　内なる星図
Book 蝉谷めぐ実『見えるか保己一』
Movie『ザ・ブライド！』
TV『カンブリア宮殿』
Comic 最後の手段『えんちゃんち』
102 今週の運勢 4月1日〜4月7日
104 anan総研
お題「非常時の備え」
105 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「ビジョン」
106 林 真理子「美女入門」
「マコトの姿」
107 次号予告


アンアン No. 2490

カラダにいいもの大賞2026・春!/中村嶺亜

880円 — 2026.04.01
試し読み購入定期購読 (27%OFF)
アンアン No. 2490 —『カラダにいいもの大賞2026・春!/中村嶺亜』
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