anan No. 2496 試し読みと目次

12 高橋恭平 （なにわ男子）

触れたい衝動。

26 過酷な夏を乗り切るための

最新コスメ＆美容テク

守れ!

夏の肌と髪 2026

30 脱・虚弱肌!

紫外線から美肌を守る即効スキンケア。

40 気になるあの人の肌と髪

月足天音 × 松本かれん （FRUITS ZIPPER）

岩田絵里奈

安齊勇馬 （全日本プロレス）

武内夏暉 （埼玉西武ライオンズ）

49 美容賢者がレクチャー 夏の紫外線、汗、皮脂に負けない!

肌・髪・ボディの防御テク＆アイテム。

57 ALPHA DRIVE ONE

Limitless Future. フルスロットルのきらめき。

77 CLOSE UP

ROIROM

眩く発光するふたり。

84 皮膜毛もうねりも徹底ケア!

いま取り入れたいヘアケア。

88 健やかな肌と髪をはぐくむ、

この夏注目の美容トピックス。

95 CLOSE UP

モナキ

彩りの四重奏。