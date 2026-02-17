anan No. 2486 試し読みと目次

マガジンワールド

12 佐久間大介（Snow Man）
愛を糧に、愛を武器に。
26 SDGsを考える、エシカルアクション2026
今、私たちが
できること。
27 堀潤さん×影山優佳さんと考える
いま、知っておきたいSDGsキーワード。
32 土居志央梨さんはどう感じている?
身近に潜むジェンダーギャップ。
34 味わうことで応援につながる!
いまどきSDGsフード＆ドリンク。
38 ETHICAL PERSON#01
宇野実彩子さん×與 真司郎さん
多彩な性と私たち。
43 それ、ゴミじゃない!
資源として向き合うための20のヒント。
51 ジュニア野性（ワイルド）
佐々木大光（KEY TO LIT）
橋本 涼（B&ZAI）
ヴァサイェガ渉
76 真造圭伍さん描きおろし
『ひらやすみ』が紡ぐ、
身近なものを大事にする暮らし。
78 可能性無限大!
長浜広奈さんが着るサステナブルファッション。
80 可愛くて地球にも優しい!
暮らしを豊かにするエシカル雑貨。
82 ETHICAL PERSON#02
伊藤亜和さん
それぞれのルーツと自分らしさ。
84 慈善上等♡
乙葉さんが体験レポ!
ボランティアの現在地。
86 春のランニングをはじめよう!
初心者のための“春ラン”指南。
96 Aぇ! group連載　Aぇ! 男たち VOL.9
小島 健
“好き”を追求する美学。
102 短期集中連載
なにわ男子 カレンダーへの道
最終回　挑戦をやめない冒険者たち。
5 Food topics／chico
『タケヤ洋菓子舗』の苺ショートほか
7 Antenna
Unique Spring Outer／Must Buy and News／Sandwich
10 Beauty news
New Item／お試し隊・中島侑香
キミ色essence／後藤 花（アンジュルム）
42 中島健人の KENTREND
「＃MATCHA」
67 Who’s Hot?／たくろう
70 社会のじかん／堀 潤×五月女ケイ子
推してる、より、愛してる。／最果タヒ
かしこくなるクイズ／QuizKnock
あんたがDIVA／ゆっきゅん×綿矢りさ
72 連載小説「王国」（最終回）湊かなえ
74 江原啓之の愛ってなんなの?
75 お金の教科書
賃貸物件の最新事情【後編】
93 anan総研
お題「至福の紅茶タイム」
106 anan Entertainment News
稲垣吾郎 シネマナビ！『ナースコール』
Stage『砂の女』
Movie『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』
Music GEZAN
Comic えすとえむ『うどんの女』4
Sports 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™
Music Furui Riho
110 Femcare File
短歌で考える女性の不調。
111 益田ミリ「僕の姉ちゃん」
「帰り道」
112 今週の運勢 3月4日〜3月10日
114 林 真理子「美女入門」
「嗚呼、私は笑わん姫」
