anan No. 2486 試し読みと目次

12 佐久間大介 （Snow Man）

愛を糧に、愛を武器に。

26 SDGsを考える、エシカルアクション2026

今、私たちが

できること。

27 堀潤さん × 影山優佳さん と考える

いま、知っておきたいSDGsキーワード。

32 土居志央梨さん はどう感じている?

身近に潜むジェンダーギャップ。

34 味わうことで応援につながる!

いまどきSDGsフード＆ドリンク。

38 ETHICAL PERSON#01

宇野実彩子 さん × 與 真司郎 さん

多彩な性と私たち。

43 それ、ゴミじゃない!

資源として向き合うための20のヒント。

51 ジュニア野性 （ワイルド） 王

佐々木大光 （KEY TO LIT）

橋本 涼 （B&ZAI）

ヴァサイェガ渉

76 真造圭伍さん描きおろし

『ひらやすみ』が紡ぐ、

身近なものを大事にする暮らし。

78 可能性無限大!

長浜広奈さんが着る サステナブルファッション。

80 可愛くて地球にも優しい!

暮らしを豊かにするエシカル雑貨。

82 ETHICAL PERSON#02

伊藤亜和 さん

それぞれのルーツと自分らしさ。

84 慈善上等♡

乙葉さん が体験レポ!

ボランティアの現在地。

86 春のランニングをはじめよう!

初心者のための“春ラン”指南。

96 Aぇ! group連載 Aぇ! 男たち VOL.9

小島 健

“好き”を追求する美学。